COP 30: estrangeiros poderão solicitar visto eletrônico gratuito para participar do evento em Belém

Faltando poucos meses para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 30), que acontece em novembro deste ano em Belém, o Brasil se prepara para receber milhares de visitantes com uma novidade: estrangeiros credenciados no evento poderão solicitar um visto eletrônico especial, totalmente gratuito.

As regras para concessão do visto foram publicadas nesta segunda-feira (14) e valem para cidadãos de países membros da Convenção do Clima da ONU e também para apátridas. O documento garante múltiplas entradas no Brasil até o fim de 2025, com permanência de até 90 dias sem possibilidade de prorrogação. Importante destacar que o benefício é exclusivo para os credenciados; familiares, acompanhantes e menores de 18 anos não estão incluídos.

Para facilitar o processo, o Itamaraty lançou uma plataforma online para receber os pedidos.

A expectativa é grande: segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), mais de 40 mil visitantes devem desembarcar em Belém para o evento, entre eles cerca de 7 mil integrantes de delegações internacionais e equipes da ONU. Para dar conta dessa demanda histórica, o Brasil já está ampliando voos e criando novas rotas com foco especial na região Norte.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), só em novembro devem ser disponibilizadas 46 mil passagens a mais, totalizando quase 250 mil um aumento de 23% nas viagens domésticas em comparação ao mesmo mês do ano passado. A expectativa é que o número de voos aumente 44%.

Além disso, Belém está se preparando para receber dois navios de cruzeiro, com 6 mil leitos, que funcionarão como hotéis flutuantes durante a COP. O Terminal Portuário de Outeiro está em reforma e deve concluir a nova estrutura com mais de 700 metros até a metade de outubro. Após o evento, a ideia é transformar o terminal em um novo ponto de turismo com rotas regulares.

A COP 30 promete não apenas discutir o futuro do planeta, mas também marcar um novo momento para Belém e toda a região Norte do Brasil.

Imagem: Fernando Frazão