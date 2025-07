Criminosos sequestram família de vigilante e roubam meio milhão de reais de banco no Pará

Uma quadrilha armada protagonizou uma ação criminosa ousada e violenta no município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. O ataque aconteceu na madrugada do último sábado (13), mas só foi comunicado oficialmente à polícia dois dias depois, na manhã de segunda-feira (15). O alvo foi uma agência do banco Santander, de onde os criminosos levaram cerca de R$ 500 mil em dinheiro, além de armamentos e coletes de segurança.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido por ao menos cinco homens encapuzados. A quadrilha começou a agir ainda na zona rural, onde sequestrou familiares de um dos vigilantes da agência. Sob ameaça, o funcionário foi forçado a colaborar com o plano. Já no banco, os criminosos aguardaram a troca de turno da vigilância para render o segundo segurança e dar início à invasão.

Com acesso ao interior do prédio, o grupo usou ferramentas para arrombar o cofre principal e escapar com o dinheiro. Um detalhe que chama a atenção da polícia é que o sistema eletrônico de segurança da agência estava fora de operação há pelo menos três dias — o que levanta a suspeita de que os criminosos tenham agido com informações privilegiadas.

Equipes da perícia já estiveram no local, onde colheram digitais e outros vestígios que possam ajudar na identificação dos envolvidos. As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia de Igarapé-Miri, com apoio da Superintendência Regional do Baixo Tocantins.

Em nota, o banco Santander confirmou o roubo na agência e afirmou que os valores estão sendo apurados. A instituição também informou que está colaborando com as investigações policiais.

Imagem: Ascom PC