COP30 em Belém: Programação oficial destaca clima, floresta e justiça social

A capital paraense já se prepara para um momento histórico: a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. Será a primeira vez que o Brasil sedia a conferência, e a programação oficial do evento foi divulgada pelo governo federal em parceria com o governo do Pará.

A COP30 será dividida em três grandes espaços:

Zona Azul, com negociações oficiais da ONU,

Zona Verde, voltada à participação da sociedade civil,

Cidade da COP, com atividades culturais e sociais organizadas pelo governo do Pará e a Prefeitura de Belém.

Confira a programação principal da COP30:

10 de novembro

– Credenciamento e abertura oficial.

– Recepção às delegações internacionais.

11 a 15 de novembro

– Negociações formais entre os 198 países signatários da Convenção da ONU sobre Mudança do Clima.

– Debates sobre carbono, metas de redução, financiamento climático e energia limpa.

– Destaque para o segundo balanço global do Acordo de Paris.

16 e 17 de novembro (fim de semana)

– Atividades culturais e encontros com povos indígenas e comunidades tradicionais.

– Fóruns sobre bioeconomia e justiça climática.

– Visitas técnicas a projetos sustentáveis na Amazônia.

18 a 20 de novembro

– Reuniões de alto nível com chefes de Estado e ministros.

– Discussões sobre perdas e danos climáticos, responsabilidades compartilhadas e novas metas de redução de emissões.

– Espera-se o lançamento de acordos regionais e compromissos inéditos.

21 de novembro

– Publicação do documento final da COP30.

– Coletivas de imprensa e cerimônia de encerramento.

Um evento global na Amazônia

Segundo a ministra Marina Silva (Meio Ambiente), mais de 60 mil pessoas devem participar da conferência, incluindo representantes de governos, ONGs, lideranças indígenas, empresas e imprensa. A Zona Azul será montada no Hangar Convenções e Feiras. Já a Zona Verde e a Cidade da COP ocuparão áreas próximas ao Centro Histórico e à Estação das Docas.

O governador Helder Barbalho anunciou obras em mobilidade urbana, revitalização da orla e ampliação da rede hoteleira para receber o público.

A realização da COP30 na Amazônia reforça a importância da região para o futuro climático do planeta. Em pauta estarão temas urgentes como proteção da floresta, financiamento climático para países vulneráveis e combate à desigualdade ambiental.

