COP30 em Belém: veja o que está na agenda desta segunda-feira, 17 de novembro

No oitavo dia da COP30, a conferência climática global em Belém entra em um momento estratégico de debates, com ênfase em florestas, oceanos, biodiversidade e inclusão de comunidades tradicionais. Nesta segunda-feira, 17, a programação contará com eventos técnicos nas Zonas Azul e Verde, bem como atividades culturais, fortalecendo a conexão entre negociações diplomáticas e a realização de soluções locais.

Segundo a estrutura de Dias Temáticos da COP30, os dias 17 e 18 de novembro estão dedicados à gestão ambiental e comunitária, com foco especial em florestas, oceanos e biodiversidade. Também são temas prioritários as comunidades indígenas, as comunidades locais e tradicionais, crianças e jovens, e pequenas e médias empresas. Este recorte reflete os seis eixos da Agenda de Ação da COP30 — em particular, o pilar Florestas, Oceanos & Biodiversidade.

EVENTOS OFICIAIS E DEBATES

De acordo com a FAO, esta segunda-feira inclui debates como “Accelerating Integrated Nutrition-Climate Action” (Acelerando a ação integrada nutrição-clima).

No setor diplomático (Zona Azul), está prevista uma mesa sobre financiamento climático, com ênfase na restauração de terras e adaptação climática. Haverá uma sessão para “Desbloquear financiamento em larga escala para restauração de terras, adaptação climática e segurança alimentar”.

Outra pauta na Zona Azul será sobre metano, com o painel “Metano em ação: monitoramento, implementação e transformação de compromissos em realidade”. Também será discutido o tema desmatamento, com foco em comércio e justiça climática: “Desmatamento, comércio e justiça climática: priorizando os direitos humanos nos esforços globais de sustentabilidade”.

PROGRAMAÇÃO NA ZONA VERDE

Na Zona Verde, que é aberta ao público e à sociedade civil, haverá uma série de painéis voltados à agricultura sustentável, saúde e governança da terra. Entre os temas estão:

“Financiamento para a alimentação: investir na agricultura sustentável para a natureza, o clima e a segurança” (8h);

“Caminho Verde Brasil: avanços, desafios e oportunidades” (10h);

“Terras saudáveis, vidas saudáveis: uma visão de saúde única para uma agricultura resiliente às mudanças climáticas” (12h);

“A intensificação do manejo de pastagem como estratégia para pecuária sustentável no Pará e Amazônia Brasileira” (12h);

“O Brasil e o mercado global: Segurança Alimentar e Climática” (15h);

“‘Uma só saúde’: construindo sistemas de saúde animal resilientes às mudanças climáticas” (14h) — conectando a proteção da saúde humana e animal aos desafios climáticos;

“Transparência e risco: o papel da rastreabilidade na governança da terra e no financiamento da produção regenerativa” (16h)

ATRAÇÕES CULTURAIS

Além dos debates, a COP30 reserva momentos culturais para esta segunda-feira. No programa oficial da COP, consta:

Toquinho , em apresentação em prol da SOS Amazônia.

, em apresentação em prol da SOS Amazônia. Espetáculo de dança da Companhia Ana Unger.

CONTEXTO E RELEVÂNCIA

A escolha destes temas para o dia 17 reflete a urgência de articular políticas globais de clima com realidades locais, especialmente na Amazônia, região central da COP30. A conferência se posiciona não apenas como fórum diplomático, mas também como espaço de implementação: as discussões sobre justiça climática, financiamento para comunidades vulneráveis e restauração de ecossistemas são mais do que simbólicas — são estratégicas para o legado de Belém.

Além disso, a retomada das atividades nesta segunda-feira indica o recomeço das negociações após um fim de semana em que a programação da Blue Zone esteve suspensa.

