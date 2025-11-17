segunda-feira, novembro 17, 2025
Zagueiro Gabriel Magalhães é cortado da seleção brasileira

O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal (Inglaterra), foi cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão muscular na coxa direita, anunciou ontem, domingo, 16, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogador sentiu a lesão durante a vitória de 2 a 0 da seleção brasileira sobre Senegal, no último sábado, 15, no Emirates Stadium, em Londres.

Desta forma, o defensor está fora do segundo compromisso do Brasil na Data Fifa de novembro, contra a Tunísia. A partida será disputada a partir das 16h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (18), no Decathlon Stadium, em Lille (França).

Fonte e imagem: Agência Brasil

