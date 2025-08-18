segunda-feira, agosto 18, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30PARÁ

COP30 recua e permitirá pratos típicos como açaí e tucupi após polêmica

Belém, 18 de agosto de 2025  Após críticas de chefs, ativistas e representantes culturais, a organização da COP30 anunciou que permitirá a inclusão de pratos tradicionais paraenses, como açaí, tucupi e maniçoba, nos cardápios dos restaurantes oficiais do evento, que ocorrerá em novembro em Belém. 

O edital original da COP30, publicado pela Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), listava alimentos como açaí, tucupi, sucos de frutas in natura e maniçoba como “de alto risco de contaminação”, proibindo sua oferta nos espaços do evento.  Essa decisão gerou indignação entre chefs locais e defensores da culinária paraense, que consideraram a medida um desrespeito à cultura alimentar da região. 

O chef Saulo Jennings, conhecido por promover a gastronomia paraense, criticou duramente a proibição.  “É um crime contra nosso povo, contra a nossa gastronomia, contra a comida que alimentou nossa ancestralidade toda, a gente só sobrevive por causa desse alimento”, afirmou em suas redes sociais.  Ele ressaltou que a culinária local é segura e regulamentada, com fiscalização adequada. 

Diante da repercussão negativa, o governo federal, por meio do ministro do Turismo, Celso Sabino, interveio junto à OEI.  Uma errata foi publicada no edital, permitindo a inclusão de alimentos típicos da culinária paraense nos cardápios da COP30.  A OEI informou que, após análise técnica, decidiu incorporar a culinária local, destacando a importância da gastronomia regional no evento. 

 Valorização da produção local

O novo edital enfatiza a valorização de empreendimentos coletivos, como cooperativas e associações locais, e grupos historicamente vinculados à produção de alimentos sustentáveis e à sociobiodiversidade, como povos indígenas, comunidades quilombolas, mulheres rurais e juventudes do campo.  Além disso, estabelece que ao menos 30% dos insumos adquiridos sejam provenientes da agricultura familiar, promovendo a economia local e sustentável. 

Expectativa para a COP30

Com a inclusão dos pratos típicos, a COP30 em Belém se torna uma vitrine para a gastronomia paraense, promovendo a cultura local e fortalecendo a identidade regional.  A presença desses alimentos no evento também é uma oportunidade para impulsionar o turismo gastronômico e gerar emprego e renda para a população local.

Imagem: Agência Brasil

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Brasil expressa preocupação com debate internacional sobre plásticos
Próximo artigo
Longa de Miguel Falabella com Malu Galli e Eduardo Moscovis estreia no 53º Festival de Cinema de Gramado

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,871FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315