Longa de Miguel Falabella com Malu Galli e Eduardo Moscovis estreia no 53º Festival de Cinema de Gramado

Depois de um domingo marcado pela exibição de “Papagaios”, de Douglas Soares, e pela cerimônia de premiação do Prêmio Assembleia Legislativa, o 53º Festival de Cinema de Gramado inicia a semana com mais uma grande homenageada. Após Rodrigo Santoro receber o Troféu Kikito de Cristal na abertura, a produtora Mariza Leão será agraciada nesta segunda-feira, 18 de agosto, com o Troféu Eduardo Abelin. A programação do dia inclui ainda debates, sessões das mostras competitivas de longas e curtas-metragens, atividades do Conexões Gramado Film Market e o Cinema nos Bairros.

A programação começa às 9h, no Teatro Elisabeth Rosenfeld, com a sessão reprise de “Papagaios”, seguida, às 10h, de debate sobre o longa na Sociedade Recreio Gramadense. No mesmo horário, o Museu do Festival de Cinema de Gramado recebe o II Encontro dos Ecossistemas Audiovisuais do Rio Grande do Sul, atividade do Conexões Gramado Film Market – segmento mercadológico do evento que reúne profissionais, produtores, instituições e players do setor para debater tendências, promover negócios e fortalecer o ecossistema do audiovisual.

Das 11h às 12h, na Sociedade Recreio Gramadense, ocorre a Coletiva de Imprensa com a homenageada Mariza Leão, momento em que a produtora falará sobre sua trajetória, conquistas e projetos em andamento.

Às 14h, o Cinema nos Bairros leva a Mostra Infantil Petrobras à EMEF Henrique Bertoluci Sobrinho (Rua Antonio Henke, 100 – Casagrande) com a exibição de “PiOinc”, de Alex Ribondi e Ricardo Makoto, e “Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca”, de Eduardo Perdido, Tiago Mal e Diego M. Doimo, seguida de oficina interativa na Nave Solar. No mesmo horário, o Palácio dos Festivais abre a Mostra Competitiva SEDAC/Iecine de Longas Gaúchos com “Uma em Mil”, documentário de Jonatas e Tiago Rubert sobre a relação dos dois irmãos e a experiência de viver com Síndrome de Down. Às 15h, o Museu do Festival segue com a programação do II Encontro dos Ecossistemas Audiovisuais, com apresentação dos nove ecossistemas, relatos e planejamento sustentável. Às 16h, na Sociedade Recreio Gramadense, ocorre o debate sobre “Uma em Mil”.

O tapete vermelho abre às 17h, dando início à programação noturna no Palácio dos Festivais. Às 18h, o palco recebe a produtora Mariza Leão para a entrega do Troféu Eduardo Abelin, honraria concedida a personalidades que contribuíram de forma significativa para o cinema brasileiro. Nome de referência na produção nacional, Mariza soma mais de 50 anos de carreira, período em que assinou títulos que juntos ultrapassam 20 milhões de espectadores. Sua filmografia inclui sucessos de público como a trilogia “De Pernas Pro Ar”, “Meu Nome Não É Johnny” e “Meu Passado Me Condena”, além de obras de prestígio como “Lamarca”, “Guerra de Canudos” e “Nunca Fomos Tão Felizes”. Também atuou na televisão e streaming, com produções como “Todo Dia a Mesma Noite”, “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” e “Questão de Família”. Primeira diretora-geral da RioFilme e ex-presidente do SICAV, Mariza segue ativa no mercado com o longa “Perrengue Fashion”, produção da Morena Filmes e Amazon MGM Studios, que estreia em outubro nos cinemas.

Logo depois da homenagem à Mariza Leão, a Mostra Competitiva de Longas-Metragens Brasileiros exibe “Querido Mundo”, dirigido por Miguel Falabella. O filme investiga um encontro improvável na véspera de Ano Novo: a queda de uma ponte, durante uma noite de tempestade, une os caminhos de Elsa (Malu Galli) e Oswaldo (Eduardo Moscovis), que acabam por se encontrar nos escombros de um prédio abandonado no Rio de Janeiro. A trama, que mistura drama e reflexões sobre destino e conexões humanas, conta ainda com Marcello Novaes, Danielle Winits, Cintia Rosa e Pia Manfroni no elenco. A produção é da Ananã Produções e a distribuição da O2 Play. Representando o filme, passam hoje pelo tapete: Miguel Falabella, diretor; Hsu Chien, codiretor; Malu Galli, atriz; Danielle Winits, atriz; Eduardo Moscovis, ator; Plínio Profeta, diretor de fotografia; e Julio Uchôa, produtor.

Antes da entrada do elenco e equipe do longa no Palácio dos Festivais, Miguel Falabella, Malu Galli, Danielle Winits e Eduardo Moscovis eternizarão suas mãos na Calçada da Fama de Gramado.

Às 20h, o festival dá início à primeira sessão da Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Brasileiros, com os títulos: “Jeguatá Xirê”, de Alan Alves-Brito, Ana Moura e Marcelo Freire; “Boiuna”, de Adriana de Faria; “Cabeça de Boi”, de Lucas Zacarias; “Jacaré”, de Victor Quintanilha; “Quando Eu For Grande”, de Mano Cappu; e “As Musas”, de Rosa Fernan.

Ontem (17), foram anunciados os vencedores do Prêmio Assembleia Legislativa – Mostra Gaúcha de Curtas. ‘Trapo’, de João Chimendes, foi escolhido o melhor filme. A produção de Uruguaiana conta a história do garoto Leo, que precisa conseguir um novo celular depois que a sua melhor amiga Manu vai embora da cidade. Outros destaques da premiação foram ‘Bom Dia, Maika!’, ‘Imigrante/Habitante’ e ‘Mãe da Manhã’, que conquistaram dois troféus cada.

Confira abaixo a lista completa dos vencedores:

MELHOR FILME: ‘TRAPO’

Melhor direção: Viviane Jag Fej Farias e Amalia Brandolff (‘Fuá – O Sonho’)

Melhor atriz: Mikaela Amaral (‘Bom Dia, Maika!)

Melhor ator: Igor Costa (‘O Pintor’)

Melhor roteiro: Cássio Tolpolar (‘Imigrante/Habitante’)

Melhor fotografia: Takeo Ito (‘Gambá’)

Melhor direção de arte: Clara Trevisan (‘Mãe da Manhã’)

Melhor trilha sonora/música: Zero (‘Bom Dia, Maika!’)

Melhor montagem: Alfredo Barros (‘Imigrante/Habitante’)

Melhor figurino: Samy Silva (‘A Sinaleira Amarela’)

Melhor edição de som/desenho de som: Vini Albernaz (‘Mãe da Manhã’)

Melhor produção/produção executiva: Renata Wotter (‘O Jogo’)

Melhor filme – Júri da Crítica: ‘Gambá’

Por Matheus Pannebecker