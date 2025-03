Copa do Mundo de 2026 terá show de intervalo na final em Nova Jersey

A final será no MetLife Stadium, casa de dois times da NFL.

Pela primeira vez na história, a final da Copa do Mundo terá um show no intervalo. O anúncio foi feito pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, nesta quarta-feira (5). A edição de 2026, com 48 seleções, será sediada por Estados Unidos, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho. O torneio terá 104 jogos, incluindo uma fase eliminatória extra.

A grande final será no MetLife Stadium, em Nova Jersey, casa dos times da NFL New York Giants e New York Jets.

A FIFA colaborará com a Global Citizen, organização internacional de educação e defesa, e com a banda britânica Coldplay para a realização do show de intervalo.

