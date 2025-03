Estudantes da rede estadual se classificam para a 3ª fase da Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial

Onze estudantes paraenses foram destaques e se classificaram para a terceira fase da 1ª Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA), competição científica de destaque em todo o Brasil. Com quatro fases, os estudantes mais habilidosos poderão representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial, que será realizada em Pequim, na China. A conquista coloca os jovens paraenses em evidência no cenário nacional.

Os estudantes classificados foram: Stefany Monteiro, da Escola Estadual Lauro Sodré; Ryan Ramos e Fabiana Mendes, da Escola Estadual Visconde de Souza Franco; Elki Castro, da Escola Estadual Dr. Romildo Veloso e Silva; Jéssica Aguiar, da Escola Estadual Jarbas Passarinho; Diana Santos, Samiah Lopes, Flavio Pereira, Marco Feio, Maria Furtado e Samuel Silva, são da Escola Estadual Marechal Cordeiro de Farias.

A competição incentiva o conhecimento e a inovação em inteligência artificial, desafiando alunos de diversas regiões a explorar e desenvolver suas habilidades nessa área crescente.

“Participar de uma Olimpíada como a de Inteligência Artificial é uma experiência incrível e também é um momento de crescimento pessoal e intelectual. Continuar participando da Olimpíada de IA tem sido muito estimulante e desafiador, mas sei que é um ramo da ciência que ainda é muito dominado pelo protagonismo masculino. Aqui mesmo na escola, a maioria dos alunos que se inscreveram na Olimpíada eram meninos. Eu gostei muito da experiência e estou recebendo muito apoio da direção da escola e dos meus professores. O meu sentimento em estar classificada para a terceira fase é de orgulho pela minha trajetória e por estar representando a minha escola, mostrando ao mundo que a escola pública tem qualidade”, disse Stefany Monteiro, estudante da 3ª série do Ensino Médio, da Escola Lauro Sodré.

Na primeira fase da competição, a prova exigiu habilidade de interpretação textual básica. O exame foi composto por 20 questões de múltipla escolha, e o estudante poderia consultar sobre o tema durante o exame. Já na segunda etapa, o certame instigou o participante a pensar sobre as implicações sociais, políticas e de segurança voltadas ao tema. Além disso, a prova também foi composta por 20 questões de múltipla escolha.

Os estudantes realizaram os exames com o apoio e acompanhamento do Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (CISEB), espaço dedicado ao fomento de práticas educacionais inovadoras e ao desenvolvimento de habilidades tecnológicas entre os estudantes da rede pública.

“Como estudante do 9º ano, eu acho muito importante que os alunos participem das Olimpíadas como a ONC, a OBQGR, a OBMEP e diversas Olimpíadas para não ganharem somente uma medalha, mas que adquirem o conhecimento, que vai muito além do que a gente costuma ver e também desenvolvam esse protagonismo de se destacarem no meio escolar. Eu me sinto muito feliz, muito honrada e muito orgulhosa do meu esforço, por conta de fazer diversas coisas como robótica e espero que venham mais fases e eu sei que tudo isso é todo o meu esforço”, conta Jessica Aguiar, estudante do 9° ano do ensino fundamental da Escola Jarbas Passarinho.

Do município de Ourilândia do Norte, Elki Castro, da Escola Dr. Romildo Veloso e Silva, também festeja a classificação. “Participar da Olimpíada, sem dúvidas, foi ótimo. Nenhuma questão específica me surpreendeu, mas foi bem complicado, já que eu não tinha me aprofundado muito no conteúdo. Em nenhum momento eu precisei desistir, já que tive bastante incentivo dos colegas de equipe que me apoiaram e cobraram que eu fizesse essa prova. Eu fiquei bem feliz em saber que fui classificado para a terceira fase, já que é uma oportunidade incrível, e principalmente saber que eu tenho uma chance de fazer a fase internacional dessa prova. Durante o processo, aprendi que às vezes o incentivo das pessoas próximas é bem importante, e eu tenho vontade em seguir a carreira científica, seja na área tecnológica ou na área de ciências do espaço”, disse o estudante da 2ª série do ensino médio.

A terceira etapa da ONIA acontece entre os dias 10 e 17 de março, e vai requerer dos estudantes um trabalho com a utilização de conceitos e ferramentas familiares à Inteligência Artificial, que possa ser apresentado em um modelo preditivo.

“É com muita satisfação que celebramos a participação dos nossos alunos da rede estadual na terceira fase da ONIA. Esse avanço demonstra o talento e a dedicação dos estudantes, além do compromisso da nossa rede em oferecer oportunidades para que eles desenvolvam habilidades fundamentais para o futuro. E, o CISEB tem um papel fundamental nesse processo. Com o investimento na Sala de imersão em Inteligência Artificial, conseguimos criar um ambiente onde os alunos possam aprender de forma prática, interativa e inovadora. Seguimos acompanhando e apoiando nossos alunos nessa trajetória, certos de que a educação aliada à tecnologia pode transformar vidas e abrir portas para novas oportunidades, afirma Rafael Herdy, coordenador do Centro.

SOBRE A COMPETIÇÃO

A 1ª Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA) é realizada por três instituições: EduSpace, Hub de Inovação em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Pelotas (H2IA/UFPel) e o Instituto de Inteligência Artificial em colaboração com o Laboratório Nacional de Computação Científica (IIA/LNCC).

A competição inclui categorias para estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, além de uma categoria especial para interessados fora dessa faixa etária.

PREMIAÇÃO

Os participantes da 1ª ONIA receberão certificados em formato digital. Os mais bem classificados terão certificado de honra ao mérito, ouro, prata e bronze.

Os estudantes que chegarem à quarta etapa receberão medalhas de ouro, prata, bronze ou menção honrosa, e os ganhadores de medalhas de ouro poderão ser convidados para participar do treinamento para a IOAI.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias