Cortejo ‘Quebra Baque’ se apresenta na Estação das Docas no próximo sábado (20)

A orla da Estação Docas será palco do ‘Cortejo Quebra Baque’, neste próximo sábado (20). O grupo percursionistas oriundo de Pernambuco, que há 20 anos promove ações de fomento à cultura e à inclusão social por meio da música, em diversas cidades do país, fará uma programação gratuita, a partir das 9h da manhã.

O cortejo será o resultado de uma oficina de construção de instrumentos percussivos com material descartado. Será realizado uma oficina para as crianças e jovens de 10 a 18 anos, e irá ocorrer no dia 19 de abril, no Sesc Ver-o-Peso, que é um dos parceiros do projeto, de 9h ao meio dia. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no local.

Oficina de construção de instrumentos percussivos com material descartado

Data:19/04/2024

Hora: 09h às 12h

Local: Sesc Ver-o-Peso

Inscrição: No Sesc

Público-alvo: Criança e jovens de 10 a 18 anos.

Inscrições gratuitas: (91) 98134.7719

Bate papo e Cortejo:

Data: 20/04/2024

Hora:16h00 – Quebra-Baque Bate Papo – Sesc-Ver-o-Peso

Hora: 17h00 – Concentração e saída do cortejo – 17h30 – da frente do Sesc Ver-o-Peso

Percurso: Boulevard da Gastronomia e Orla da Estação das Docas

Público-alvo: Público interessado em percussão, cultura e arte

Entrada: Gratuita

SERVIÇO

Quebra-Baque– 20 anos – Parauapebas, Marabá e Belém. Confira a programação e participe. Patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de incentivo à Cultura, e realização da Atos Produções Artísticas, de Recife/PE. Apoios locais: Prefeituras de Parauapebas, Marabá e Belém; Sesc-PA e Organização Pará 2000. Mais informações pelo telefone: (91) 98134.7719.

Foto Reprodução: blogdomauricioaraya