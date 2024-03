Harry e Meghan não sabem de nada sobre saúde de Kate Middleton, diz revista

Afastados da família real, Príncipe Harry e a esposa Meghan Markle não estão a par do paradeiro e últimos acontecimentos envolvendo a Princesa Kate Middleton. Segundo a revista People, isso é porque a realeza não confia mais no casal para os segredos da monarquia.

“Eles estão cientes de tudo o que está acontecendo na Inglaterra, mas estão sendo excluídos de quaisquer detalhes sobre Kate,” disse uma fonte próxima da família para a revista americana. “Claramente, não há confiança”. Harry e Meghan se afastaram da realeza britânica em 2020, perdendo o título de “Altezas” e até mesmo trocando o sobrenome dos filhos.

“Seria normal ir visitar sua cunhada que passou por uma cirurgia séria e também ver sua sobrinha e sobrinhos. Mas isso não é normal. É terrivelmente triste”, disse a fonte.

Mesmo em meio ao câncer do pai, Harry se mantém afastado da família e segue morando na Califórnia, EUA. O príncipe viajou para o Reino Unido no mês passado, após o anúncio do diagnóstico de câncer de Charles III. Mas a visita ao pai não envolveu encontros com o irmão, William, ou a cunhada.

