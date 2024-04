Sindiclubes realiza nessa quinta-feira a “Gestão Financeira” no Tênis Clube

A Diretoria do Sindicato dos Clubes Sociais do Estado do Pará ( Sindiclubes/PA) realiza nessa quinta-feira, 18, na sede do Tênis Clube do Pará, a “Mesa Redonda” com um assunto altamente importante para os clubes filiados, tendo como tema “Gestão Financeira nos Clubes” seguindo a política de qualificação dos dirigentes, gestores e colaboradores dos clubes filiados, onde enriquecerá ainda mais a gestão das agremiações.

O evento contará com dois renomados palestrantes que são o senhor Fábio Bentes, ex- presidente do Clube do Remo e atual presidente do Conselho Deliberativo do clube, e Mario Melo, Diretor Financeiro do Paysandu.

Fabio Bentes é formado em Ciências Contábeis com Especialização em Marketing e Mestrado em Gestão Pública. Mario Melo é formado em Economia pela UFPA. Pós Graduado pelo IBMEC com Especialização em Finanças e MBA em Contratadoria e Finanças pelo FGV. Os trabalhos dos palestrantes começarão a partir das 20 horas.

O mediador da Mesa Redonda será o professor Paulo Maia, Mestrando Desenho, Direção e Gestão de Projetos pela Universidade Européia Miguel de Cervantes, da Espanha.

O evento contará com apoio da Fenaclubes/Segasp/Femicro-PA.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar