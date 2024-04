Usina da Paz Jurunas/Condor vai ganhar parque pet exclusivo

Um novo espaço dedicado para o lazer de animais domésticos e seus tutores será inaugurado na Usina da Paz Jurunas/Condor, em Belém. Nomeado como “Parcão’’, o local visa garantir um ambiente seguro e confortável para que o público atendido pela Usina possa aproveitar um tempinho com seu pet.

A inauguração está prevista para acontecer neste próxima sexta-feira (19). A entrega do novo espaço faz parte da programação que está sendo preparada para celebrar o “Abril Laranja”, que chama atenção para a prevenção da crueldade contra animais.

O novo local contará com uma área de convivência para os tutores, parquinho infantil, além do parque pet, com brinquedos e equipamentos para estimular atividades de lazer e entretenimento para os animais. O local também terá pontos de hidratação.

Foto: Bruno Cecim – Ag.Pará