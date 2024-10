CredCidadão e Mototaxista Pai D’Égua beneficiam mais de 5 mil cidadãos e incrementam economia local

O governo do Pará incentiva o crescimento econômico de microempreendedores de Belém, com o programa CredCidadão, que abrange o Mototaxista Paid’égua. O CredCidadão garante linhas de crédito facilitadas e já beneficiou mais de cinco mil cidadãos em Belém. Os programas, juntos, injetaram R$ 20 milhões na economia da cidade, contribuindo também para a autonomia financeira de quem empreende.

A artesã ceramista Val Genú, do distrito de Icoaraci, é um exemplo entre centenas de trabalhadores beneficiados pelo CredCidadão em 2024. Ela disse que investiu o dinheiro recebido na compra de equipamentos novos para fazer peças de biojoias de melhor qualidade.

“Eu já faço esse trabalho com biojoias e cerâmica há sete anos, e só agora eu consegui comprar um forno, ou seja, a realização de um sonho, porque com o meu forno, eu consigo dar uma resistência maior ao meu material, e isso é garantia de qualidade ao nosso trabalho. Eu tenho uma parceria com uma olaria de Icoaraci, mas o forno me dá independência, graças ao Credcidadão”, comemora a trabalhadora.

A artesã Val Genú completa: “foi uma oportunidade única, porque é muita luta, a gente não consegue com facilidade empreender. Então eu fiquei feliz assim como outros empreendedores que receberam esse benefício para agregar valor ao trabalho”.

*Mototaxista PaiD’Égua está alinhado à proteção ambiental*

Desde 2020, o programa Mototaxista PaiD’Égua, integrado ao CredCidadão, tem um foco especial nos profissionais de transporte individual. As linhas de crédito permitem a compra de equipamentos de segurança e motos novas que emitem baixo teor de poluentes. Tudo em consonância com a Conferência Mundial do Clima (COP 30) que será realizada em Belém em novembro de 2025.

O Mototaxista Paid’égua oferta microcréditos com juros baixos, de 0,5% (meio por cento) ao mês, e o crédito pode ser renovado. O mototaxista José Ribamar da Silva adquiriu uma moto zero quilômetro, com a ajuda do programa estadual.

“A dificuldade é grande para comprar uma moto zero na concessionária, um valor alto, com taxas altas e esse benefício do Credcidadão veio de uma forma milagrosa e mudou a minha vida. Eu já terminei de pagar, hoje eu tenho uma moto para trabalhar. É a valorização de todos nós”, comemora o trabalhador.

A alegria do mototaxista José Ribamar reflete a importância dos dois programas estaduais, conforme enfatiza Braselino Assunção, diretor-geral do programa CredCidadão. “O programa beneficia pessoas que precisam apenas de uma oportunidade para criar ou potencializar um pequeno negócio. Os programas ajudam, por exemplo, na renovação da frota para mototaxistas, contribui para a autonomia financeira e para a melhoria de qualidade de vida dos microempreendedores, e tudo em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo governo do Estado”, destaca Braselino.

Serviço: Para ter acesso ao programa, o interessado deve ir à avenida Pedro Álvares Cabral, 4694, no bairro da Sacramenta, em Belém, com documentos oficiais e solicitar o cadastro, em horário comercial. Quem está fora da Região Metropolitana de Belém, deve entrar em contato pelo telefone (91) 3251-3165, para obter as informações necessárias.

Texto: Fernanda Cavalcante

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará