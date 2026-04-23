Vídeo: Justiça concede habeas corpus e reduz prazo de medidas na Operação Narcofluxo

A Justiça concedeu habeas corpus aos artistas MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, além de Raphael Sousa, administrador da página Choquei, no âmbito da Operação Narcofluxo.

A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (23) e apontou irregularidade no prazo inicial de 30 dias das medidas impostas, uma vez que o pedido da polícia previa período inferior. Com isso, o prazo foi reduzido para cinco dias.

O ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, determinou que a mesma decisão seja aplicada aos demais 33 investigados que estejam em situação semelhante, garantindo isonomia no processo.

A Operação Narcofluxo segue em andamento, e as investigações continuam sendo conduzidas pelas autoridades competentes.