Veja o que muda no julgamento do Carnaval do Rio para 2026

Liesa aumenta o número de jurados treinados e cria cabines espelhadas que podem dar dor de cabeça às escolas do Rio

Flávio Ismerim, da CNN

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) anunciou, na quarta-feira (23), as mudanças no esquema de julgamento do Carnaval carioca para o próximo ano.

Se antes as escolas preparavam apenas 36 pessoas para analisar os desfiles e dar as notas que definem o título, dessa vez, serão treinados 54 julgadores — ou seja, seis jurados por quesito. A ideia é que, posteriormente, por meio de sorteio, o número seja reduzido para o volume original de julgadores e assim haja um jurado por quesito em cada uma das quatro cabines onde as agremiações são avaliadas. Confira aqui os enredos do Grupo Especial do Rio em 2026.

Outra mudança está na disposição das cabines ao longo da Marquês de Sapucaí. Neste ano, os julgadores estavam em quatro pontos diferentes da avenida, nos setores 3, 7, 9 e 10. Em 2026, duas das cabines estarão espelhadas, uma de frente para a outra, nos setores 6 e 7. Dessa forma, mas escolas precisarão, possivelmente, mudar o estilo de desfile e criar apresentações que contemplem os dois lados do sambódromo de uma vez só.

Atualmente, casais de mestre-sala e porta-bandeira e comissões de frente fazem suas coreografias voltadas apenas para os jurados, o que impede a visão completa do público que comprou ingressos para o setor que fica imediatamente em frente àquele ponto.

Em publicação feita em suas redes sociais, a Liesa afirmou esperar que as mudanças tragam “mais pontos de observação, julgamento mais técnico e imparcial, redução da margem de erro e valorização do trabalho das escolas”.

“Essa mudança faz parte da missão da Liesa de evoluir sempre, respeitando a grandiosidade do espetáculo e a dedicação de cada escola”, afirmou a entidade, que prometeu divulgar o nome de todos os julgadores em breve.

Dhavid Normando/Rio Carnaval