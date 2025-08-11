Cristiano Ronaldo pede Georgina Rodriguez em casamento após 9 anos; veja o anel de diamantes

Os fãs do casal ficaram impressionados com o anel gigantesco de diamantes, deixando diversas mensagens de parabéns nas redes sociais.

Georgina Rodríguez surpreendeu os fãs ao anunciar seu noivado com Cristiano Ronaldo. Nesta segunda-feira (11), a influenciadora digital revelou em suas redes sociais que o jogador de futebol, com quem se relaciona há nove anos, a pediu em casamento.

A modelo compartilhou uma foto do “singelo” anel de noivado, que possui um diamante oval gigantesco, e escreveu: “Sim, eu aceito. Nesta e em todas as minhas vidas”. O anel, presente do atacante do Al-Nassr, chamou a atenção e rapidamente gerou uma onda de mensagens de parabéns. A atriz Marina Ruy Barbosa comentou “Ai, meu Deus”, enquanto um seguidor celebrou: “Finalmente”.

O casamento entre os dois já era um tópico constante. No documentário “Sou Georgina”, da Netflix, a modelo chegou a contar que amigos cantavam a música “El Anillo” (O Anel), de Jennifer Lopez, para brincar com a demora do craque em fazer o pedido.

Na época, Cristiano Ronaldo explicou que a decisão seria tomada no momento certo. “Eu sempre digo a ela: ‘[vamos nos casar] quando tivermos aquele clique’. Pode ser em um ano, seis meses ou até um mês. Tenho 1000% de certeza de que vai acontecer”, disse o jogador. Agora, o casal, que já é pai de Bella Esmeralda e Alana Martina, além de cuidar dos enteados Eva e Matteo, finalmente dá o próximo passo na relação.

Foto: Redes Sociais

