Homem é condenado a 21 anos por feminicídio brutal em Belém

O 1º Tribunal do Júri de Belém condenou Fabrício da Conceição Soares, o “Boreu”, de 41 anos, a 21 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato brutal de sua ex-companheira, Marilene Ferreira de Carvalho, 47 anos, em um crime chocante que abalou a Vila da Condor.

O crime, ocorrido em frente à residência da vítima, envolveu extrema violência: ela foi encontrada com um saco plástico envolvendo a cabeça, um travesseiro cobrindo o rosto e diversas lesões corporais. O laudo pericial apontou traumatismo craniano e asfixia como causas da morte.

Segundo o Ministério Público, Fabrício não aceitava o fim do relacionamento. Ele teria esperado a vítima ficar sozinha para invadir a casa e cometer o crime. Na ocasião, os filhos da vítima, de 12 e 21 anos, não estavam presentes.

Testemunhas relataram haver gritos vindos da casa, mas que foram abafados por uma festa de aparelhagem nas proximidades. Durante o julgamento, o réu permaneceu em silêncio, sem apresentar defesa ou explicações.

Além da pena, o juiz Murilo Lemos Simão determinou que Fabrício pague R$ 5 mil de indenização aos filhos, valor simbólico considerando sua condição econômica.

Fabrício fugiu após o crime e foi preso dois meses depois. Desde então, permanece preso aguardando o cumprimento da sentença. A acusação foi conduzida pelo promotor Gerson Daniel da Silveira, com apoio da advogada Rafaela Yokoyama, sobrinha da vítima.

Imagem: Reprodução TJPA