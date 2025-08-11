Escândalo: Tirullipa é exposto por suposto caso com filha de assessor; veja vídeo

O humorista Tirullipa está no centro de uma nova polêmica após o vazamento de mensagens e áudios que indicam um suposto relacionamento extraconjugal com Dani Lopez, filha de seu ex-assessor. Casado há mais de 15 anos com Stefânia Lemos, Tirullipa teria se aproximado de Dani há cerca de um ano, quando a jovem já estava solteira.

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, o humorista teria afirmado a Dani que seu casamento já não era afetivo e que a relação com a esposa se mantinha apenas pelos filhos. A troca de mensagens revela o interesse de Tirullipa na jovem, com a qual teria um relacionamento às escondidas. “Você não tem noção de como é gostoso a gente tá junto, teu toque, seu abraço, você é muito carinhosa, você é apaixonante, incrível, perfeita em tudo”, diz uma das mensagens.

Nas conversas, Tirullipa também insiste para que os encontros continuem, sugerindo que eles se vejam em um apartamento que ele teria em Barueri. “Dá pra gente se encontrar na semana, dá para a gente ficar junto sem dar merda para nenhum dos dois lados”, escreveu. Em outra mensagem, o humorista elogia a jovem: “Você é foda, me pegou de jeito, quero te esquecer, mas não consigo”.

Apesar da discrição, o caso veio à tona e gerou grande repercussão. Segundo as informações, as mensagens e áudios foram divulgados após o humorista cortar relações com o ex-assessor, pai de Dani.

