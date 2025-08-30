sábado, agosto 30, 2025
ESPORTE

Cruzeiro renova contrato do zagueiro Fabrício Bruno; saiba detalhes

Prestigiado e convocado pela Seleção Brasileira, defensor ganhou novo contrato até dezembro de 2030

Igor Varejano , Emerson Pancieri , Lucas Barbosa, da Itatiaia

Antes de se apresentar à Seleção Brasileira, Fabrício Bruno renovou o contrato com o Cruzeiro. A Itatiaia apurou que o defensor celeste terá novo vínculo até dezembro de 2030.

O antigo contrato de Fabrício Bruno com o Cruzeiro iria até dezembro de 2028. O zagueiro de 28 anos foi contratado em julho de 2024 e se consolidou como peça fundamental da zaga celeste.

Titular absoluto, ele voltou a ser lembrado pela Seleção Brasileira, ao ser convocado para participar dos dois últimos jogos do Brasil nas Eliminatória da Copa do Mundo de 2026.

Momento “iluminado”

O zagueiro Fabrício Bruno vive um momento para ninguém botar defeito. Convocado por Carlo Ancelotti para representar a Seleção Brasileira na Data Fifa de setembro, o camisa 15 brilhou pelo Cruzeiro com um golaço e assistência na vitória por 2 a 0 diante do Atlético-MG, na quarta-feira (27), na Arena MRV, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Fabrício Bruno na temporada

  • 42 jogos
  • 3 gols
  • 1 assistência

De volta à Seleção Brasileira

Fabrício Bruno foi figura frequente nas convocações da Seleção Brasileira sob o comando de Dorival Júnior, em 2024. Sua estreia foi na Data Fifa de março, nos amistosos contra Espanha e Inglaterra. Mesmo diante de adversários poderosos, o zagueiro se destacou e deixou boa impressão.

Por conta do bom desempenho pelo Cruzeiro, o defensor, que tem dois gols em 36 partidas, entrou também no radar de Carlo Ancelotti.

Os próximos jogos da Seleção Brasileira

  • Brasil x Chile (04/09, às 21h30) – Maracanã, no Rio de Janeiro – 17ª rodada
  • Brasil x Bolívia (09/09, às 20h30) – Estádio Municipal, em Alto – 18ª rodada

Desfalcará o Cruzeiro?

Como o calendário nacional será paralisado durante a Data Fifa, o Cruzeiro não sofrerá com desfalques neste período.

Fabrício Bruno conseguirá jogar contra o São Paulo, neste sábado (30), às 21h (de Brasília), pois se apresentará à Seleção Brasileira no domingo (31).

Depois, ele retornará a tempo do duelo com o Atlético-MG, no dia 11, às 19h30 (de Brasília), na volta das quartas de final da Copa do Brasil.

 Gustavo Aleixo/Cruzeiro

