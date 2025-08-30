Cruzeiro renova contrato do zagueiro Fabrício Bruno; saiba detalhes

Prestigiado e convocado pela Seleção Brasileira, defensor ganhou novo contrato até dezembro de 2030
Igor Varejano , Emerson Pancieri , Lucas Barbosa, da Itatiaia
Antes de se apresentar à Seleção Brasileira, Fabrício Bruno renovou o contrato com o Cruzeiro. A Itatiaia apurou que o defensor celeste terá novo vínculo até dezembro de 2030.
O antigo contrato de Fabrício Bruno com o Cruzeiro iria até dezembro de 2028. O zagueiro de 28 anos foi contratado em julho de 2024 e se consolidou como peça fundamental da zaga celeste.
Titular absoluto, ele voltou a ser lembrado pela Seleção Brasileira, ao ser convocado para participar dos dois últimos jogos do Brasil nas Eliminatória da Copa do Mundo de 2026.
Momento “iluminado”
O zagueiro Fabrício Bruno vive um momento para ninguém botar defeito. Convocado por Carlo Ancelotti para representar a Seleção Brasileira na Data Fifa de setembro, o camisa 15 brilhou pelo Cruzeiro com um golaço e assistência na vitória por 2 a 0 diante do Atlético-MG, na quarta-feira (27), na Arena MRV, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
Fabrício Bruno na temporada
- 42 jogos
- 3 gols
- 1 assistência
De volta à Seleção Brasileira
Fabrício Bruno foi figura frequente nas convocações da Seleção Brasileira sob o comando de Dorival Júnior, em 2024. Sua estreia foi na Data Fifa de março, nos amistosos contra Espanha e Inglaterra. Mesmo diante de adversários poderosos, o zagueiro se destacou e deixou boa impressão.
Por conta do bom desempenho pelo Cruzeiro, o defensor, que tem dois gols em 36 partidas, entrou também no radar de Carlo Ancelotti.
Os próximos jogos da Seleção Brasileira
- Brasil x Chile (04/09, às 21h30) – Maracanã, no Rio de Janeiro – 17ª rodada
- Brasil x Bolívia (09/09, às 20h30) – Estádio Municipal, em Alto – 18ª rodada
Desfalcará o Cruzeiro?
Como o calendário nacional será paralisado durante a Data Fifa, o Cruzeiro não sofrerá com desfalques neste período.
Fabrício Bruno conseguirá jogar contra o São Paulo, neste sábado (30), às 21h (de Brasília), pois se apresentará à Seleção Brasileira no domingo (31).
Depois, ele retornará a tempo do duelo com o Atlético-MG, no dia 11, às 19h30 (de Brasília), na volta das quartas de final da Copa do Brasil.
Gustavo Aleixo/Cruzeiro