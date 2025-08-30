São Paulo atualiza situação de Lucas Moura após nova cirurgia; veja

Jogador sofreu uma lesão no joelho direito em março e segue em recuperação

Karen Cristina e Rafael Oliva, da Itatiaia

O São Paulo divulgou neste sábado (30) uma atualização sobre a situação clínica de Lucas Moura.

O atleta passou por um exame artroscópico nesta manhã que detectou uma fibrose no joelho direito. O meia-atacante foi submetido a um processo cirúrgico para retirada da fibrose.

O camisa 7 do Tricolor sofreu uma lesão ligamentar parcial e estiramento da cápsula na região posterior do joelho direito, em março, durante o Campeonato Paulista. Apesar de apresentar boa recuperação funcional, o jogador reclamava de dores com frequência.

O atleta passou por um exame para identificar a causa da dor persistente. O processo detectou uma fibrose, que já foi retirada por meio de cirurgia.

Segundo o clube, Lucas Moura deve receber alta médica ainda neste sábado (30) e seguirá sendo acompanhado pela equipe de fisioterapia do Departamento Médico do São Paulo.

Com isso, o seu retorno de prazo aos campos não deve ser alterado. A comissão técnica são-paulina espera contar com o jogador para as quartas de final da Libertadores, contra a LDU, no dia 18 de setembro, no Equador.

Desfalque contra o Cruzeiro

Lucas Moura não vai participar da partida entre Cruzeiro e São Paulo.

As equipes se enfrentam neste sábado (30), às 21h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Mineirão.

Foto: Divulgação/São Paulo