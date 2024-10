Datena negocia volta à Band e diz que nunca mais se candidatará

Flertando com a política há anos, a primeira experiência do apresentador José Luiz Datena como candidato oficial em uma eleição é provavelmente a última. O comunicador anunciou, em entrevista coletiva neste domingo (6), que desistiu de ingressar para o meio político e que irá se dedicar à carreira como jornalista. Entretanto, seu retorno para o comando do programa Brasil Urgente, na Band, não deve ocorrer tão rápido.

Afastado do noticiário desde o último dia 29 de junho devido à legislação eleitoral, Datena revelou que gostaria de voltar ao trabalho antigo já nesta segunda-feira (7). Entretanto, avalia ser necessário permanecer fora do ar temporariamente por uma questão ética. Desse modo, optou por tirar alguns dias de férias. Seu contrato segue vigente até o dia 31 de dezembro, segundo o colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias.

– Saí de férias por vinte dias, porque não achei que seria ético, com o segundo turno rolando, sair das eleições e voltar direto para a televisão – declarou.

Após desidratar nas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo e ter a imagem prejudicada após desferir uma cadeirada no adversário Pablo Marçal, Datena chegou ao final da corrida eleitoral com um resultado final de 112.344 votos (1,84%), desfecho que ele reconhece como “péssimo”.

– Foi péssimo! Foi horrível! Foi muito abaixo da crítica! (…) Na campanha, não se encaixou o apresentador. Não se encaixou aquele cara que fala quatro horas sem parar. Não se encaixou no personagem do político. Não deu certo (…) A minha intenção é nunca mais voltar à política e repensar também a minha carreira. Eu tenho que conversar com a emissora e ver qual vai ser o meu papel – ponderou.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Band