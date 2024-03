De Repente

Não obstante o fato de as empresas de ônibus de Belém reclamarem da queda no número de passageiros, motivada principalmente pelos serviços por aplicativo de moto e carros, além das vans que ainda trafegam clandestinamente em vários pontos da capital e zona metropolitana, motoristas dessas empresas continuam abusando dos passageiros. ///// Eles “queimam” paradas e, quando há apenas um idoso ou uma criança esperando pelo transporte, passam direto sem parar. ///// Aliás, os preços dos combustíveis voltaram a disparar na capital paraense. Quase toda semana ocorrem reajustes e nunca se sabe, ao certo, quanto vai pagar pelo litro do Etanol, Gasolina ou Diesel. ///// E ainda há postos que continuam comercializando combustível “baldeado”. Aí, não dá, né? ///// Várias empresas do Estado já estão entregando a seus colaboradores a chamada Cédula C, para o ajuste de contas com o Imposto de Renda. ///// Rodovia BR-316 tem lombadas eletrônicas não sinalizadas, o que pode ser uma “armadilha” ao bolso do já sofrido contribuinte. ///// A partir desse domingo que se aproxima, dia 24, começam as solenidades em preparação para a Páscoa. ///// A Arquidiocese de Belém divulgou a programação da Samana Santa. ///// E por falar em Páscoa: quem ainda está conseguindo faturar bacana são os fabricantes artesanais de ovos de páscoa, pois, os que estão nas prateleiras, são muito caros, pela hora da morte. ///// Muitos estão esperando as promoções de última hora para poderem adquirir os produtos em chocolate para as crianças. ///// Na próxima segunda-feira, 25, o jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ atinge a invejável idade de 148 anos de existência. ///// A dois anos de seu sesquicentenário, o jornal vem recebendo pesados investimentos do diretor-superintendente do Grupo Marajoara de Comunicação, o ex-governador e empresário Carlos Santos, que deverá tirar ainda neste semestre, várias edições impressas do centenário e tradicional jornal paraense, um dos mais antigos do Brasil e do mundo.