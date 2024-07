O crescimento do turismo no Marajó oriental vem aquecendo o mercado da hotelaria, como o hotel Ilha do Marajó, em Soure, fechado há anos e que agora deverá passar por reforma e reabrir com toda pompa e circunstância até o próximo Réveillon. Os novos donos, a empresa Henvil de Navegação, e o chef da gastronomia Delano, de Salvaterra, prometem ambiente com muito conforto e qualidade, porém sem luxo, mantendo as características do hotel Ilha, que são apartamentos aconchegantes com varanda, em espaços de muitas árvores e flores naturais. Situado na frente da foz do rio Paracauary, com vista esplêndida, o Ilha do Marajó fez muito sucesso há décadas atrás, e deverá voltar aos seus melhores momentos.