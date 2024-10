Israel afirma ter matado líder do Hezbollah que trazia armas do Irã

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), Daniel Hagari, anunciou nesta segunda-feira (21), em um ataque aéreo em Damasco, na Síria, a morte do comandante da unidade do Hezbollah responsável pela transferência de armas do Irã.

Hagari não revelou o nome, nem deu mais detalhes sobre o comandante, mas disse que ele estava no cargo há apenas algumas semanas, depois que seu antecessor, Muhamad Jafar Qasir, foi morto em outro ataque israelense em Beirute, em 1º de outubro.

De acordo com uma fonte militar citada sob condição de anonimato pela agência de notícias oficial síria Sana, ao menos duas pessoas foram mortas e outras três ficaram feridas nesta segunda-feira nesse ataque com mísseis guiados que teve como alvo um carro no movimentado bairro de Mezzeh, em Damasco.

Mezzeh é um dos bairros mais ricos da capital da Síria, onde estão localizadas embaixadas e residências de membros da Guarda Revolucionária, líderes de facções palestinas e comandantes de alto escalão do Hezbollah.

Por isso, esse bairro se tornou alvo recorrente de ataques israelenses nas últimas semanas, em meio à guerra no Líbano que já causou mais de 2.400 mortes em território libanês, a maioria delas durante a escalada do conflito que começou no final de setembro.

*Com informações EFE

Fonte: Pleno News Foto: Reprodução/ Print de vídeo YouTube Israel Defense Forces