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Detran leva orientação sobre comportamento seguro no trânsito a São Miguel do Guamá

Tendo como público-alvo comunidades indígenas, quilombolas e pessoas vulneráveis, a programação abordou riscos de acidentes e novas regras para obtenção da CNH

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)

Com o objetivo de ampliar as ações educativas a todos os segmentos sociais, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realiza o Projeto “Transitando pelas Comunidades dos Povos Originários da Amazônia”. Nesta semana, a programação foi realizada em São Miguel do Guamá, município do Nordeste paraense. Com ações lúdicas e abordagens direcionadas à realidade local, os servidores da Educação para o Trânsito do órgão orientam a população sobre segurança viária. O projeto tem como público-alvo comunidades indígenas, quilombolas e pessoas em situação de vulnerabilidade.

A presença do Detran em São Miguel do Guamá integra as estratégias do evento “Praça de Justiça e Cidadania”, promovido pelo Poder Judiciário, que reúne órgãos parceiros em um local para facilitar o acesso da comunidade, especialmente quilombolas e indígenas, a serviços essenciais nas mais diversas áreas.

Na praça, crianças aprenderam de forma lúdica práticas adequadas a um trânsito sem riscos
Na praça, crianças aprenderam de forma lúdica práticas adequadas a um trânsito sem riscos

Escolas e praças – As ações no município foram encerradas na última sexta-feira (10), após uma semana de abordagens em escolas e praças públicas. Na Escola Municipal Padre Leandro Pinheiro, as rodas de conversa orientaram 34 participantes sobre mudanças no processo de habilitação e acesso à nova CNH de forma mais rápida e com menor custo. “É um momento de escuta e explicações para incentivar as pessoas que querem aprender a dirigir ou até mesmo as que já dirigem, mas não são habilitadas, sobre a importância da CNH na segurança do trânsito local”, explicou a gerente de Cultura de Trânsito do Detran, Panmela Quaresma.

Na mesma escola, outros 100 moradores assistiram a uma palestra sobre os principais fatores de risco no trânsito, enquanto na praça da cidade crianças participaram de oficina interativa sobre comportamentos que devem ser adotados nas vias desde a infância. A conscientização sobre os direitos de pessoas com espectro do autismo no trânsito foi um dos temas abordados. 

Marizete dos Passos é mãe atípica e mora em São Miguel do Guamá. Depois de ver o filho com autismo ser incluído nos jogos educativos, aprendendo com os agentes de Educação do Detran sobre as regras de trânsito, ela destacou a importância do projeto para as comunidades. “Eu ia passando e vi os agentes falando sobre como respeitar os autistas no trânsito, e achei muito interessante. A gente luta todo dia contra a exclusão, por isso parei pra escutar e fiquei muito feliz de saber que têm pessoas abraçando essa causa”, disse Marizete.

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