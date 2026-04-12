ParáPaz incentiva autonomia financeira e fortalece mulheres empreendedoras

A Fundação acompanha iniciativa de geração de renda e reforça apoio às mulheres atendidas, ampliando oportunidades e independência.

Por Nathalia Mota (PARAPAZ)

Na manhã deste domingo (12), na Praça Brasil, em Belém, a Fundação ParáPaz esteve presente apoiando o projeto “É das Manas – Encontro de Brechós”. Uma iniciativa feita por mulheres que fortalece o empreendedorismo feminino, incentiva a geração de renda e a conquista da autonomia financeira.

Uma das participantes foi Elizandra Valéria, atendida pela Fundação e que atualmente administra um brechó na sua casa. Ela comentou como esse tipo de ação impulsiona seu trabalho.

“Esse evento, para mulher como eu, empreendedora, é muito gratificante e uma experiência maravilhosa. É uma das minhas fontes de renda e eu faço com muito amor”.

A presença da Fundação ParáPaz mostra que a atuação do órgão vai além do atendimento dentro das unidades. Representa um suporte importante, abrindo espaço para que as mulheres divulguem seus produtos, aumentem as vendas e ganhem mais visibilidade no mercado. A coordenadora da ParáPaz Mulher Belém, Bruna Castelo Branco, falou sobre a importância desse apoio às participantes.

Ação da Fundação ParáPaz também estimulou o consumo consciente e a sustentabilidade, reforçando a economia circular

“A participação da Fundação ParáPaz demonstra o compromisso institucional com causas que transformam vidas, incentivam sonhos e ampliam possibilidades para que cada mulher possa construir sua trajetória com dignidade, liberdade e autonomia”.

A coordenadora também reforçou que o evento incentiva o consumo consciente e a sustentabilidade, fortalecendo a economia circular e mostrando que é possível empreender de forma criativa e colaborativa, gerando renda e abrindo novas oportunidades.