Detran reforça sinalização e segurança viária para romeiros rumo a Belém no Círio de Nazaré

Às vésperas do Círio de Nazaré, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) intensificou as ações de sinalização e segurança nas principais rodovias que ligam Abaetetuba e outras cidades à capital, Belém. O objetivo é garantir mais proteção para milhares de romeiros que seguem a pé para participar da grande festa religiosa.

As medidas incluem a instalação de 20 placas refletivas com a mensagem “Rota de Romeiros”, colocadas entre o km 18 e o km 1 da BR-316, sentido Belém. O material foi produzido de acordo com o padrão do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e tem o objetivo de alertar os motoristas, sobretudo no período noturno, sobre a presença de peregrinos nas margens da rodovia.

Além das placas, equipes do Detran estão reforçando a fiscalização e orientando condutores e romeiros em pontos estratégicos, como nas saídas de Abaetetuba e na Alça Viária rota muito usada por quem chega à capital a pé ou em comboios.

Recomendações aos romeiros

O Detran também emitiu recomendações para que a caminhada seja feita com segurança. Entre elas estão:

Uso de roupas claras ou coletes refletivos, especialmente para quem caminha à noite;

Caminhar sempre em fila e pelo acostamento, no sentido contrário ao tráfego dos veículos;

Usar calçados adequados para evitar lesões;

Evitar aglomerações na pista e respeitar as orientações dos agentes de trânsito.

Já os veículos de apoio às peregrinações, como caminhões e ônibus, foram orientados a não estacionar em locais de risco e a realizar paradas apenas em pontos seguros, evitando colocar em perigo os fiéis e demais usuários das rodovias.

Segurança reforçada

De acordo com o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia, as ações são fundamentais para prevenir acidentes e dar mais tranquilidade a quem faz a romaria.

“Estamos intensificando a sinalização e o trabalho de orientação para proteger os peregrinos. Queremos que todos possam chegar a Belém em segurança para viver este momento de fé”, destacou.

Círio de Nazaré

O Círio de Nazaré é uma das maiores festas religiosas do Brasil e atrai milhares de romeiros que percorrem longas distâncias a pé, de bicicleta ou de barco para participar da procissão, marcada pela fé e pela devoção à Nossa Senhora de Nazaré.

Com o aumento do fluxo de pessoas nas rodovias nos dias que antecedem a festa, a atenção à segurança viária se torna ainda mais necessária para evitar acidentes e preservar vidas.

Imagem: Brendo Freitas/ Asdecom Detram