Helder Barbalho defende modelo econômico da floresta viva e afirma que COP30 é virada histórica para a Amazônia

O governador do Pará, Helder Barbalho, destacou, durante sua participação na COP30, que a preservação da floresta amazônica deve ser o centro de um novo modelo econômico, pautado na sustentabilidade e na valorização dos recursos naturais da região.

III Fórum Varanda da Amazônia: Diálogo entre Cultura e Sustentabilidade

Na manhã desta terça-feira (7), o governador Helder Barbalho abriu o III Fórum Varanda da Amazônia, realizado no Teatro Maria Sylvia Nunes, em Belém. O evento contou com a presença da cantora Fafá de Belém, idealizadora da iniciativa, e teve como tema central a integração entre cultura, ciência e sustentabilidade na região amazônica.

Fafá de Belém, em sua fala, enfatizou a importância de ouvir as vozes locais na construção de soluções para a Amazônia. Ela destacou que o Fórum Varanda da Amazônia surgiu da necessidade de garantir que pensadores, artistas e líderes comunitários da região tivessem espaço nas discussões globais sobre o clima. “A Amazônia não é cenário, é gente”, afirmou Fafá, ressaltando a relevância de incluir as perspectivas locais nas decisões que afetam a floresta e seus habitantes.

Durante o evento, o governador Helder Barbalho defendeu que a Amazônia deve conduzir o debate global sobre o clima e que a COP30 representa um ponto de virada histórica para o Brasil e para o mundo. Ele afirmou que o Pará chega a esse momento com resultados concretos, tanto nas entregas urbanas que já transformam Belém quanto na estruturação de uma nova economia baseada na floresta viva. Barbalho destacou obras como a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, entregue neste mês, e o Porto Futuro, que abriga o Museu das Amazônias, a Caixa Cultural e o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, com inauguração marcada para esta terça-feira (7).

O Fórum Varanda da Amazônia, idealizado por Fafá de Belém, é um espaço de diálogo que busca integrar diferentes setores da sociedade na construção de soluções para os desafios enfrentados pela região. O evento reúne representantes de comunidades tradicionais, cientistas, artistas e líderes políticos para discutir temas como mudanças climáticas, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.

A realização do Fórum durante a COP30 reforça o compromisso de Belém em ser um centro de debates sobre o futuro da Amazônia, proporcionando uma plataforma para que as vozes locais sejam ouvidas e consideradas nas decisões globais.

Imagem: Agência Pará