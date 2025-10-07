terça-feira, outubro 7, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeMUNDO
MUNDO

Vídeo: China inaugura ponte mais alta do mundo sobre cânion, com 625 metros de altura

A China inaugurou recentemente a Ponte do Grand Cânion de Huajiang, em Guizhou uma estrutura impressionante, elevada 625 metros acima do rio Beipan, tornando-se oficialmente a ponte mais alta do mundo. A obra também registra o vão suspenso mais longo para terrenos montanhosos, com 1.420 metros de extensão.

Se inscreva no canal:

Levada a cabo em cerca de três anos, a ponte cortou um trajeto que antes demorava cerca de duas horas para alguns minutos.  A construção custou mais de 2 bilhões de yuans  algo em torno de R$ 1,5 bilhão  e impressiona tanto pelo tamanho quanto pela precisão da engenharia.

Vídeos divulgados mostram as torres da ponte envoltas por nuvens e dão ideia da grandiosidade da estrutura, que se compara à Shanghai Tower, com seus 632 metros de altura.  Além de sua função prática de reduzir o tempo de deslocamento, o local tem grande apelo turístico, especialmente pelo visual dramático do cânion.

A nova ponte supera a antiga recordista, a Ponte Duge (ou Beipanjiang), também na província de Guizhou, que tinha cerca de 565 metros de altura.

Imagem: Reprodução Internet

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Planetário em Belém promove observação gratuita da superlua nesta terça-feira 7
Próximo artigo
Detran reforça sinalização e segurança viária para romeiros rumo a Belém no Círio de Nazaré

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,255FansLike
3,602FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315