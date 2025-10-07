Vídeo: China inaugura ponte mais alta do mundo sobre cânion, com 625 metros de altura

A China inaugurou recentemente a Ponte do Grand Cânion de Huajiang, em Guizhou uma estrutura impressionante, elevada 625 metros acima do rio Beipan, tornando-se oficialmente a ponte mais alta do mundo. A obra também registra o vão suspenso mais longo para terrenos montanhosos, com 1.420 metros de extensão.

Levada a cabo em cerca de três anos, a ponte cortou um trajeto que antes demorava cerca de duas horas para alguns minutos. A construção custou mais de 2 bilhões de yuans algo em torno de R$ 1,5 bilhão e impressiona tanto pelo tamanho quanto pela precisão da engenharia.

Vídeos divulgados mostram as torres da ponte envoltas por nuvens e dão ideia da grandiosidade da estrutura, que se compara à Shanghai Tower, com seus 632 metros de altura. Além de sua função prática de reduzir o tempo de deslocamento, o local tem grande apelo turístico, especialmente pelo visual dramático do cânion.

A nova ponte supera a antiga recordista, a Ponte Duge (ou Beipanjiang), também na província de Guizhou, que tinha cerca de 565 metros de altura.

Imagem: Reprodução Internet