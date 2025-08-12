Dia do Estudante celebra inclusão e preservação da capital paraense, sede da COP 30

A educação é muito mais do que transmitir conteúdos: é um caminho para formar cidadãos conscientes. Hoje, 11 de agosto, data em que se comemora o Dia do Estudante, as escolas municipais de Belém têm um motivo a mais para celebrar. Neste ano de Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), avançam as iniciativas pedagógicas que ensinam a importância de preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Em tempos em que cuidar da natureza se tornou urgente, as escolas da rede municipal têm mostrado que alunos, professores e comunidade podem caminhar juntos nessa missão.

É nessa perspectiva que a história de José Carlos Neto, ou simplesmente Juca, ganha ainda mais significado. Com 14 anos, estudante do 8º ano da rede municipal, e diagnosticado com autismo, Juca tem um jeito todo especial de ajudar sua escola e inspirar seus colegas. Com das suas histórias em quadrinhos, ele fala sobre o meio ambiente de um jeito lúdico e acessível, conquistando espaço e reconhecimento.

“Eu gosto de ajudar os professores, eu gosto de ajudar os coordenadores, eu gosto de ajudar todo mundo aqui da escola com os meus desenhos, principalmente sobre o meio ambiente”, conta Juca.Os desenhos do estudante vão muito além de simples ilustrações. Eles alcançam funcionários, alunos e todos que circulam pela escola, transmitindo mensagens importantes sobre cuidado com a natureza e sustentabilidade. “Os desenhos ajudam não só a escola”, afirma ele.

E o trabalho de Juca não para por aí. Em breve, ele vai levar sua arte para além dos muros da escola, participando da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que ocorrerá entre os dias 16 e 22 de agosto de 2025 no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, com a publicação de seus três primeiros livros: um de colorir, outro com atividades, e uma cartilha para COP 30 que conta histórias sobre o meio ambiente.

“Meu objetivo é alcançar mais pessoas, para ajudar melhor as pessoas, para ajudar o meio ambiente, para ajudar a população daqui, por conta da COP 30”, diz o estudante.

Para ampliar ainda mais essa tarefa, Juca criou a “Turma do Juca”, um grupo de personagens que representam a fauna, a flora e os humanos, reunidos para falar sobre o meio ambiente de forma divertida e educativa.

Além do próprio Juca, a turminha é formada por figuras que remetem à cultura e à natureza da região: a arara, símbolo da Amazônia; o boto, encantado e protetor dos rios; a onça-pintada, guardiã das florestas; e até o curumim, personagem que representa as crianças indígenas e a ligação ancestral com a terra.

“Tem arara, mosquito, flor, lixo, super-herói, tudo”, detalha ele, mostrando o carinho e o cuidado com que constrói seu universo.“Eu sempre pensei assim: cadê o meio ambiente para as criancinhas? Cadê para elas se divertirem, brincarem, lerem, entenderem e estudarem sobre? Mas tem pouco, então esse é o meu trabalho fazer isso de um jeito lúdico e divertido, para elas entenderem tudinho e quererem estudar mais sobre o meio ambiente”, diz Juca.

Neste Dia do Estudante, a rede municipal de educação de Belém celebra o talento e a determinação de Juca, que prova que, com apoio e inclusão, todos os estudantes têm potencial para fazer a diferença no mundo.

Fonte e imagem: Agência Belém