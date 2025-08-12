Obras na Nova Rua da Marinha alteram trânsito na Rodovia Augusto Montenegro a partir desta terça (12)

A partir das 7h desta terça-feira (12), o trânsito na Rodovia Augusto Montenegro, no bairro Castanheira, em Belém, sofrerá alterações devido ao avanço das obras da Nova Rua da Marinha, uma das intervenções de mobilidade previstas pelo Governo do Pará para a COP30.

Segundo a Secretaria de Estado de Transportes (Setran), uma faixa de rolamento no sentido Entroncamento será interditada nos 100 metros que antecedem o cruzamento com a Rua da Marinha. A medida será necessária para garantir a segurança de motoristas e trabalhadores durante a execução dos serviços. A previsão é que a interdição permaneça até sexta-feira (15).

O projeto da Nova Rua da Marinha prevê a construção de uma via com 3,5 quilômetros de extensão, composta por duas pistas cada uma com três faixas de rolamento , ciclofaixa, calçadas acessíveis, iluminação em LED, sinalização moderna e paradas de ônibus recuadas com totens informativos. As obras têm como objetivo melhorar a mobilidade urbana e reduzir os congestionamentos na Região Metropolitana de Belém.

A Setran orienta motoristas a planejarem rotas alternativas e respeitarem a sinalização no local. “O transtorno momentâneo vai trazer benefícios duradouros, ampliando a fluidez e a segurança viária”, destacou a pasta.

Imagem: Agência Pará