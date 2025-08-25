Dia do Mandato do Círio 2025 é celebrado com missas na Basílica de Nazaré

O Dia do Mandato do Círio 2025 acontece nesta segunda-feira (25 de agosto), na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, com missas programadas para 7h, 9h, 12h e 18h.

A abertura das celebrações ficou por conta do padre Giovanni Incampo às 7h. Em seguida:

9h – missa celebrada pelo padre Cavalcante

12h – celebrada pelo padre Josué

18h – conduzida pelo arcebispo metropolitano, Dom Júlio Endi Akamine, encerrando o dia em clima de devoção.

Esse momento especial marca o envio das imagens de Nossa Senhora de Nazaré às comunidades espalhadas pelo Pará. Após a bênção, as imagens são entregues aos dirigentes que, então, levam a santa para ser venerada nos lares, empresas e espaços comunitários um gesto simbólico que inicia oficialmente as peregrinações do Círio.

A tradição começou em 1972, idealizada por padre Giovanni Incampo, com apenas 300 imagens distribuídas, resultando em visitas a cerca de 9 mil casas. Hoje, esse movimento alcança 120 mil residências, guiado pelo Livro das Peregrinações, instrumento litúrgico que orienta reflexões bíblicas e devocionais.

Imagem: Divulgação