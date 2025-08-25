Avião cai na floresta amazônica da Colômbia e deixa quatro mortos

Uma tragédia marcou a tarde de domingo (24) na Colômbia. Um avião monomotor Cessna 206, pertencente à empresa SAE Ambulâncias, caiu em uma área de floresta amazônica no departamento de Vaupés, próximo à fronteira com o Brasil.

A aeronave havia decolado de Tiquié com destino a Mitú, capital da região, por volta das 14h35 (horário de Brasília). Pouco tempo após a decolagem, o avião perdeu contato com a torre de controle e desapareceu dos radares. Equipes de resgate foram mobilizadas e localizaram os destroços horas depois, em uma área de difícil acesso.

No acidente, morreram as quatro pessoas que estavam a bordo: o piloto Jorge Monroy, o médico Javier Gómez, a paciente Luz Milena Londoño e um acompanhante que a acompanhava na transferência.

A queda aconteceu próxima a uma comunidade indígena, que foi a primeira a acionar as autoridades após avistar a fumaça vinda do local da colisão. Militares e membros da Aeronáutica Civil da Colômbia atuaram no resgate e confirmaram as mortes.

O governo colombiano informou que as causas do acidente ainda estão em investigação, mas uma das hipóteses é de falha mecânica. As condições climáticas na região também serão analisadas.

O caso reacende o alerta sobre os riscos enfrentados por voos regionais na Amazônia, que muitas vezes são a única forma de transporte rápido para pacientes em tratamento de saúde e comunidades isoladas.

Imagem: Reprodução