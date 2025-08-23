sábado, agosto 23, 2025
Diretor-assistente de ‘Emily in Paris’ morre durante filmagem, diz jornal italiano

Diego Borella estava se preparando para gravar as últimas etapas de série, no hotel Danieli, em Veneza, quando teve supostamente uma parada cardíaca. A equipe do set de filmagem tentou reanimá-lo, mas não teve sucesso. Após a tragédia, as filmagens da série foram suspensas temporariamente.

Por Redação g1

O diretor-assistente de “Emily in Paris”, Diego Borella, morreu durante a filmagem da série, informou o jornal italiano La Repubblica. Ele estava se preparando para gravar as últimas cenas no hotel Danieli, em Veneza, quando teve supostamente uma parada cardíaca.

A equipe do set de filmagem tentou reanimá-lo, mas não teve sucesso. Após a tragédia, as filmagens da série foram suspensas temporariamente. Jornais especializados informaram que as gravações estavam previstas para terminar ainda nesta semana.

Em um comunicado ao qual o jornal Telegraph teve acesso, o Serviço de Saúde de Veneza afirmou: “Nossa ambulância chegou às 18h42 (da noite de quinta-feira). Os médicos tentaram ressuscitá-lo. Mas, no final, todos os esforços foram infrutíferos. Por volta das 19h30, ele foi declarado morto.”

Borella tinha 47 anos e já havia trabalhado com cinema, artes visuais e literatura. O portal The Mirror informou que ele começou a escrever contos de fadas e histórias infantis.

Até a publicação desta reportagem, a Netflix não havia se posicionado sobre a morte do diretor-assistente. A 5ª temporada de “Emily em Paris” – que estreia em 18 de dezembro – apresenta Emily Cooper, interpretada por Lily Collins, trabalhando na Agence Grateau, em Roma.

