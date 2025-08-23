Novo rosto de Anitta revive debate sobre padrão estético entre celebridades

Mudanças no rosto da cantora motivaram comparações com famosas como Ludmilla. Nariz fino, olhos puxados, boca volumosa e maxilar marcado estão entre características marcantes.

Por Aline Pollilo, g1

As intervenções estéticas de Anitta costumam repercutir nas redes, mas a mais recente destacou-se pela tônica dos comentários: a semelhança com Ludmilla. A semelhança nos traços das cantoras reacende o debate sobre a uniformidade estética entre as figuras públicas.

Nariz fino, olhos puxados, boca volumosa e maxilar marcado parecem itens de um checklist para o molde. Segundo o cirurgião plástico Luiz Haroldo Pereira, os procedimentos faciais são os que mais podem alterar a aparência de uma pessoa.

“Se um paciente, por exemplo, opera o corpo, ele fica escondido. Na face, tudo fica evidente. Uma mexida no nariz transforma totalmente a pessoa. Uma cirurgia exagerada, uma colocação de muitos produtos na face, você tira toda a personalidade”, diz o médico.

O especialista aponta que Anitta pode ter feito um preenchimento na maçã do rosto, além de ter mexido nas pálpebras e no nariz. “A afeição dela está muito mudada. Então foi exagerado, não sei se é isso que ela queria, se o profissional fez o que ela desejava. De modo geral, ela mudou a face toda”.

Não há evidências de que Anitta tenha usado uma imagem de Ludmilla como referência direta para seus procedimentos estéticos, mas esse tipo de atitude é comum entre pacientes que desejam transformar a aparência.

“Lembro quando eu comecei, uns 20 anos atrás, era possível chegar com fotografia de um artista querendo ficar igual. Isso é quase impossível. Um cirurgião que não seja sério, começa a fazer uma série de barbaridades e deforma as pessoas. A face reflete muito a personalidade. E se você deformar, você pode alterar até psicologicamente e emocionalmente esse paciente”, explica.

O doutor Luiz Haroldo Pereira também acredita que haja uma padronização de beleza entre celebridades e influenciadores.

“Acho que todos eles sempre têm a vontade de serem parecidos com os outros. Isso faz com que se crie um bocado de pessoas deformadas. Emocionalmente, as pessoas nunca estão satisfeitas com elas mesmas e tentam se projetar em relação a outras figuras importantes”, fala.

Padronização estética cresceu na pandemia

Essa uniformidade estética ficou bem acentuada durante a pandemia. Em 2020, as influenciadoras Flayslane, Flávia Pavanelli e Gabi Prado realizaram procedimentos estéticos que impulsionaram o interesse por cirurgias na internet.

Flávia Pavanelli, Flayslane, Bianca Andrade Kylie Jenner e Gabi Prado — Foto: Reprodução/Instagram

A rinoplastia de Flayslane e os “foxy eyes” — técnica para alongar os olhos — adotados por Flávia e Gabi, ganharam destaque nas redes sociais. Em consequência, na época, as buscas por rinoplastia cresceram 78%, enquanto os “foxy eyes” tiveram um aumento de mais de 1.250% no país. O resultado é um rosto com características marcantes e cada vez mais uniformes: olhos amendoados, nariz fino e arrebitado, maçãs do rosto salientes, bochechas com entrada, boca volumosa e maxilar bem definido.

Esse fenômeno não se limita às mulheres. Homens também têm recorrido a procedimentos como preenchimento facial para definir o maxilar, modelar o nariz e alongar o queixo. Entre os famosos que passaram por essas transformações estão o DJ Alok, o ex-BBB Lucas Gallina e o influenciador Carlinhos Maia.

Para alcançar esses resultados, são comuns os preenchimentos com ácido hialurônico, usados para dar volume à boca e modelar o rosto. Já para o nariz, os procedimentos incluem rinoplastia ou rinomodelação, também com preenchimento.

Os “olhos de raposa” são obtidos por meio de técnicas que levantam os músculos da face com fios absorvíveis pela pele. Os valores variam bastante, dependendo da região da clínica e da reputação do profissional. Dermatologistas, dentistas e esteticistas estão entre os principais responsáveis por essas harmonizações.

Irmãs Kardashian culpadas?

Há consenso de que as irmãs Kardashian e Jenner são as principais referências do chamado “rosto de influenciadora”. Ícones da moda e da beleza, Kim Kardashian e Kylie Jenner figuravam entre os perfis mais seguidos do Instagram.

As características delas misturam traços de diversas etnias, como olhos puxados, lábios grossos e nariz arrebitado. A cirurgiã plástica Cintia Benedicto Zandoná e a dermatologista Simone Neri, que trabalham com harmonização facial, concordam que a globalização e a internet têm dedo nisso.

“A internet difundiu globalmente os ideais de beleza locais e induziu a um modelo global”, diz Zandoná.

Segundo relatório da ISAPS (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética), principal organização global da área, o Brasil lidera o ranking mundial de cirurgias plásticas, com 3.123.758 procedimentos realizados.

Desse total, 75% foram intervenções cirúrgicas (2.354.513), sendo a região dos olhos e nariz as mais realizadas, e 25% não cirúrgicas (769.245), como a aplicação de toxina botulínica.