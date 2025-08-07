quinta-feira, agosto 7, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

DJ Calvin Harris compartilha fotos explícitas do parto do filho e da placenta desidratada da esposa que servirá para consumo

A ingestão de placenta pode expor mães a infecções e complicações no pós-parto, entenda mais sobre essa pratica comum no mundo dos artistas.

O DJ Calvin Harris gerou polêmica nas redes sociais após anunciar o nascimento de seu filho, Micah, com uma série de fotos consideradas explícitas por parte de seus seguidores. O artista escocês, casado com a apresentadora Vick Hope, elogiou a esposa “super-heroína” em uma postagem no Instagram com imagens do parto domiciliar, que aconteceu em Ibiza.

As fotos, que mostram a placenta de Vick e o processo de desidratação para ser transformada em pílulas e possivelmente para consumo, foram alvo de uma restrição de idade pela plataforma. Enquanto muitos fãs parabenizaram o casal, outros se mostraram surpresos e criticaram a exposição dos detalhes.

A prática, conhecida como placentofagia, tem se popularizado entre algumas celebridades, mas levanta questionamentos e alertas por parte da comunidade médica.

A placentofagia consiste no consumo da placenta após o parto, geralmente em forma de cápsulas, desidratada ou crua. A prática é defendida por quem acredita que ela pode trazer benefícios como:
Combate à depressão pós-parto.

Aumento da produção de leite materno.

Reposição de nutrientes, como o ferro.

Aumento de energia no período pós-parto.

No entanto, especialistas e organizações de saúde alertam para a falta de evidências científicas que comprovem esses benefícios. Estudos já realizados não conseguiram demonstrar vantagens clínicas na ingestão da placenta.

Além disso, a prática pode apresentar riscos, como contaminação por bactérias e vírus, já que a placenta atua como um filtro durante a gestação. A falta de um controle sanitário adequado no processo de preparo da placenta também é um fator de risco, podendo causar infecções e mal-estar para a mãe e, em casos de amamentação, para o bebê. Por esses motivos, organizações como a Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) desaprovam a prática.

Ingestão de placenta: uma tradição animal sem respaldo médico

O consumo da própria placenta após o parto, é um comportamento natural e comum em grande parte do reino animal. Mamíferos, por exemplo, costumam comer a placenta por razões de sobrevivência, como forma de repor nutrientes perdidos e eliminar o cheiro que poderia atrair predadores para o filhote.

Já entre os seres humanos, a placentofagia não tem comprovação científica de benefícios. A prática ganhou força nos últimos anos, popularizada por celebridades que acreditam que a placenta pode combater a depressão pós-parto, aumentar a produção de leite e repor nutrientes. No entanto, médicos alertam para a falta de evidências que comprovem esses efeitos e para os riscos de infecções e contaminações.

Mitos e falta de comprovação científica na ingestão de placenta

Uma das análises mais conhecidas, realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, concluiu que não há benefícios clínicos comprovados na ingestão da placenta, seja ela crua, cozida ou em cápsulas.

Os pesquisadores não encontraram evidências de que a prática previna a depressão pós-parto, melhore a disposição, estimule a amamentação ou fortaleça o vínculo entre mãe e bebê. Além disso, não há comprovação de que o consumo de placenta ajude na reposição de ferro no organismo.

Por Marina Moreira

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Livro resgata a trajetória do idealizador do Parque da Cidade em Belém
Próximo artigo
LITERATURA – Um homem e seu amigo cão

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,886FansLike
3,613FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315