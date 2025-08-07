Livro resgata a trajetória do idealizador do Parque da Cidade em Belém

Foi lançado, na noite de ontem (6), o livro “Parque da Cidade: um sonho de Nelson Chaves que virou realidade”, durante cerimônia na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). A publicação retrata mais de 30 anos de dedicação do engenheiro, ex-deputado, ex-vereador e ex-presidente do TCE, Nelson Chaves, em prol da criação de um parque urbano no local do antigo Aeroclube de Belém, no bairro da Sacramenta. A inspiração surgiu em 1988, durante uma entrevista para TV com a jornalista Tânia Monteiro, quando Nelson exercia a função de prefeito interino.

Além de narrar as resistências enfrentadas pelo idealizador, a obra destaca o apoio decisivo do então ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que mais tarde como governador deu sequência ao projeto. Participaram da publicação os jornalistas Mauro Bonna e Beth Mendonça, a publicitária Luly Mendonça e o jornalista Thiago Viana. O projeto ganhou elogios da secretária de Cultura, Úrsula Vidal, que destacou a perseverança de Nelson como exemplo de visão e compromisso com o futuro de Belém.

O Parque da Cidade, inaugurado em 27 de junho e planejado em uma área de mais de 500 mil m², transforma o antigo aeródromo em espaço público multifuncional com áreas verdes revitalizadas, quadras poliesportivas, ciclovias, pista de skate, playground, anfiteatro e pistas de corrida. O local também fará parte da zona verde da COP30.

Imagem: Divulgação