quinta-feira, agosto 7, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Livro resgata a trajetória do idealizador do Parque da Cidade em Belém

Foi lançado, na noite de ontem (6), o livro “Parque da Cidade: um sonho de Nelson Chaves que virou realidade”, durante cerimônia na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). A publicação retrata mais de 30 anos de dedicação do engenheiro, ex-deputado, ex-vereador e ex-presidente do TCE, Nelson Chaves, em prol da criação de um parque urbano no local do antigo Aeroclube de Belém, no bairro da Sacramenta. A inspiração surgiu em 1988, durante uma entrevista para TV com a jornalista Tânia Monteiro, quando Nelson exercia a função de prefeito interino.

Além de narrar as resistências enfrentadas pelo idealizador, a obra destaca o apoio decisivo do então ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que mais tarde como governador deu sequência ao projeto. Participaram da publicação os jornalistas Mauro Bonna e Beth Mendonça, a publicitária Luly Mendonça e o jornalista Thiago Viana. O projeto ganhou elogios da secretária de Cultura, Úrsula Vidal, que destacou a perseverança de Nelson como exemplo de visão e compromisso com o futuro de Belém.

O Parque da Cidade, inaugurado em 27 de junho e planejado em uma área de mais de 500 mil m², transforma o antigo aeródromo em espaço público multifuncional com áreas verdes revitalizadas, quadras poliesportivas, ciclovias, pista de skate, playground, anfiteatro e pistas de corrida. O local também fará parte da zona verde da COP30.

Imagem: Divulgação

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
PRF apreende 40 kg de ouro ilegal em Altamira; carga avaliada em R$ 20 milhões
Próximo artigo
DJ Calvin Harris compartilha fotos explícitas do parto do filho e da placenta desidratada da esposa que servirá para consumo

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,886FansLike
3,613FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315