Doações para as vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul e comunidades carentes de Ananindeua continuam a todo vapor

Participar deste ato solidário tão importante para o País, de uma maneira bastante ativa, é um dos principais objetivos da Defesa Civil de Ananindeua, como também ajudar aquelas pessoas que mais necessitam no município. Para quem estiver interessado em fazer parte dessa corrente positiva, as doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, a partir das 08 horas às 14, na sede da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social (SESDS).

Segundo Cristiane Ataíde, coordenadora da Defesa Civil de Ananindeua, o material que está sendo destinado para as vítimas do Rio Grande do Sul, começaram a ser recolhidos desde o começo de junho. “Estamos recebendo uma boa variedade de roupas, de água e de alimentos. Dessa maneira, fizemos algumas entregas do que foi doado. Por exemplo, já conseguimos destinar em média mais de cinco mil litros de água, e duas toneladas de roupas. Para quem estiver interessado em realizar doações, estamos precisando ainda de uma grande quantidade de água. Ainda não temos um prazo para finalizar esta ação, vamos continuar até que tudo se normalize”, disse.

Além de enviar este material para a população do Sul, a Defesa Civil de Ananindeua também realiza ações para as populações das comunidades carentes do município. “Fazemos as seleções das roupas, pois nem todas servem para o frio, procuramos beneficiar as duas regiões. Procuramos ajudar as localidades mais vulneráveis”, explicou a coordenadora.

Todo o material arrecadado segue a seguinte rota. “Encaminhamos para a Defesa Civil de Belém e eles repassam para os Correios realizarem o transporte de todo o material para o Rio Grande do Sul. A Defesa Civil de Ananindeua está de portas abertas para quem quiser fazer doações, tanto para o nosso município quanto para o Rio Grande do Sul. Quem se sentir tocado para realizar esta boa ação, estaremos prontos para recebê-los”, afirmou Cristiane de maneira enfática.

Serviço:

A sede da da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social (SESDS) fica na Avenida Cláudio Sanders, 1333 (esquina com a Bom Sossego). Horário de funcionamento para as doações: 08 às 14 horas. Telefone para o contato: 99339-8726.

Imagem: Ananews