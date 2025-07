Dono de área desmatada é preso em flagrante durante Operação Curupira em Novo Progresso

Um homem foi preso em flagrante no último domingo (27), acusado de crimes ambientais e corrupção ativa, durante uma fiscalização da Operação Curupira, no município de Novo Progresso, sudoeste do Pará. A ação, que está em sua 62ª fase, foi coordenada pelas Secretarias de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas).

A prisão aconteceu no Km 46 da BR-163, na vicinal Paraá, onde equipes encontraram uma área devastada. O suspeito, de 60 anos, é o proprietário do local e foi flagrado com duas motosserras sem autorização legal. Segundo os fiscais, ao ser abordado, ele ofereceu R$ 5 mil para evitar a autuação e a apreensão dos equipamentos, caracterizando o crime de corrupção ativa.

Crimes ambientais e corrupção

Além da tentativa de suborno, o homem foi autuado por crimes previstos nos artigos 50 e 51 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). Ele foi levado para a Delegacia de Novo Progresso, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

Durante a operação, também foram apreendidas as motosserras e uma carregadeira usada no desmatamento.

“Esse flagrante é resultado de um trabalho completo de fiscalização e investigação. Vamos continuar atuando para responsabilizar os verdadeiros autores dos crimes ambientais no Pará”, afirmou o secretário de Segurança, Ualame Machado.

Estado presente e vigilante

A Operação Curupira atua com monitoramento por satélite, vistorias técnicas e presença de equipes em campo. Para o diretor de Fiscalização Ambiental da Semas, Tobias Brancher, o flagrante reforça a presença do Estado no combate às práticas ilegais na Amazônia.

“Casos como esse mostram que o Estado está vigilante e comprometido em proteger o patrimônio ambiental do Pará”, disse.

Balanço da Operação Curupira

Lançada em fevereiro de 2023, a Operação Curupira mantém bases fixas em São Félix do Xingu, Novo Progresso e Uruará, e já acumula os seguintes resultados:

Mais de 2.260 fiscalizações

90 prisões em flagrante

52 inquéritos policiais instaurados

220 autos de infração

200 armamentos e 679 munições apreendidos

A força-tarefa envolve a Segup, Semas, Polícias Militar, Civil e Científica, além do Corpo de Bombeiros Militar e atua diretamente contra o desmatamento ilegal e a exploração indevida dos recursos naturais da Amazônia.

Imagem: Agência Pará