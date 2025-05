Donos de barracas de Outeiro são regularizados e garantem segurança ao consumidor

Proprietários das barracas de bares e restaurantes da Praia Grande, no distrito de Outeiro, estão sendo regularizados pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon). Ação de recadastramento começou ontem, quarta-feira, 21, na Subprefeitura de Outeiro, localizada na própria ilha de Caratateua.

“Essa aproximação da Sedcon com os trabalhadores daqui de Outeiro tem facilitado para não interromper as atividades econômicas desses trabalhadores, que não necessitam se deslocar até nossa sede no centro de Belém”, destacou o Secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cunha, que também esteve acompanhando a ação de recadastramento e regularização no distrito.

Maria do Carmo Alves dos Santos foi realizar o recadastramento da barraca “Bar da Dora”. Ela atua junto com a mãe há 45 anos no estabelecimento. “Minha mãe já é idosa e essa ação da Prefeitura nos estimula a regularizar nossa situação que estava atrasada há mais de dois anos”, contou a permissionária.

SEGURANÇA AO CONSUMIDOR

Segundo Davison Gemaque, diretor do departamento de Comércio e Publicidade em Vias Públicas (DCPV) da Sedcon, o recadastramento abrange cerca de 50 trabalhadores de bares e restaurantes, além dos ambulantes que atuam na Praia Grande, como vendedores de picolés, cocos e lanches variados.

“Os dados atualizados desses trabalhadoras garantem ao consumidor frequentar um local seguro, principalmente porque para se regularizar os permissionários precisam tirar as carteiras de saúde e de manipulador de alimentos, emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma)”.

Rodielson Moraes, esteve na Praia Grande para comemorar o aniversário de 51 anos junto com a esposa, Ivanilde Pinheiro. O morador de Ananindeua contou que sempre vai à ilha de Caratateua e acha importante a iniciativa da gestão municipal de Belém. “Principalmente agora perto das férias escolares e da COP-30 acho importante essa fiscalização e regularização junto à Prefeitura. Isso dá segurança para todos”.

Fonte e imagem: Agência Belém