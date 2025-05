Papão da Curuzu perde para o Bahia por 4 a 0 e se despede da Copa do Brasil

A má fase do Paysandu não tem data para terminar. A situação está cada vez pior, o clube paraense segura a vice-lanterna no Campeonato Brasileiro, Série B e, ontem, quarta-feira, 21, sofreu mais um viés negativo, quando o Bahia se classificou sem sustos para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Depois de vencer na ida por 1 a 0, passou fácil pelo Papão com um triunfo por 4 a 0, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, no segundo jogo da terceira fase. Foi um resultado previamente anunciado.

VIDA QUE SEGUE

Agora, o Bahia precisa esperar o restante das definições da terceira fase para conhecer seu adversário nas oitavas de final, que será definido via sorteio, onde à partir daí, o chaveamento seguirá até a final. Nas oitavas de final, o sistema segue em partidas de ida e volta, previstas para serem disputadas entre o fim de julho e o início de agosto.

VANTAGEM

O jogo começou com o Bahia já na frente do placar. Com dois minutos de bola rolando, em bela jogada coletiva, Jean Lucas recebeu na direita e cruzou rasteiro para Michel Araújo completar para as redes. Após o gol, o Esquadrão deu uma relaxada, deixando a bola com o Paysandu, que exigiu intervenções do goleiro Marcos Felipe.

Quando voltou a forçar o jogo, o Bahia ampliou sua vantagem. Numa jogada repetida, articulada pelo lado direito, desta vez foi Kayky cruzar pelo chão e Willian José empurrar para o gol, aos 32 minutos. Confortável em campo, ainda deu tempo de Willian José fazer o terceiro, aos 47, cavando por cima do goleiro.

SEM SUSTOS

Com a classificação praticamente encaminhada, o Bahia voltou do intervalo em rotação baixa, ditando o ritmo da partida. Sem pressa, trocava passes na linha defensiva, valorizando a posse de bola. Mesmo sem forçar, marcou o quarto gol, aos 20 minutos. Rodrigo Nestor arriscou da entrada da área e começou a dar números à goleada.

Agora com a classificação sacramentada, o Ceni aproveitou para rodar o elenco. O Paysandu não oferecia perigo e já estava entregue em campo. A goleada só não foi maior pois Matheus Nogueira pegou a finalização de Ruan Pablo e PK salvou o chute de Acevedo em cima da linha.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu