Dupla de moto executa motociclista na via pública e foge com dificuldades

Um homem identificado como João Carlos dos Santos Aquino, que tinha 40 anos, foi assassinado com vários tiros na cabeça e abdome no final da manhã deste domingo, 05, na Travessa Curuzu, entre avenidas Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma, no bairro do Marco, em Belém. A vítima seguia pela via pública em uma moto quando foi emparelhado por outra motocicleta. Dois homens desceram e descarregaram as armas contra a vítima.

Na fuga, os criminosos, que estavam de calça comprida e camisas de mangas compridas escuras, tiveram de empurrar sua moto de cor vermelha que chegou a dar pane. Mesmo assim, conseguiram escapar sem ser identificados.

Um vídeo mostrando o momento da fuga circula pelas redes sociais.

Segundo as informações de testemunhas, a vítima ainda foi socorrida até o Pronto Socorro Municipal da Travessa 14 de Março, mas ali, os médicos apenas constataram o óbito.

O caso será apurado pelo delegado Allan Cavalcante, da Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, que esteve no local fazendo os primeiros levantamentos junto a testemunhas.

Até o fechamento desta reportagem, os criminosos continuavam ignorados, assim como, a motivação do homicídio.

Imagem: Reprodução