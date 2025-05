Dwayne Johnson está fugindo da ação? Ator protagonizará novo thriller psicológico da A24

Mostrando que é mais que um ator de ação, The Rock irá participar de Breakthrough.

Reprodução Adoro Cinema Julia Abreu-Redatora

Dwayne Johnson é um dos principais rostos que estampam filmes de ação e aventura nos últimos 20 anos. Não é à toa que o ator participou de produções populares do cinema como Jumanji, Velozes e Furiosos e muitos mais, que juntos proporcionam a Dwayne propriedade quando o assunto é porradaria.

Recentemente, Johnson, que também é conhecido como The Rock, protagonizou o filme Coração de Lutador: The Smashing Machine produzido pela A24 que estreará nos cinemas no dia 16 de outubro de 2025. Segundo o portal de notícias Deadline, o ator poderá participar de mais um projeto da produtora, firmando mais uma parceria.

Breakthrough é um thriller psicológico roteirizado por Zeke Goodman. Ainda de acordo com a matéria exclusiva, o projeto ainda não conta com um diretor definido, porém, o longa será produzido e financiado pela própria A24.

Ambientado no sul da Califórnia, Estados Unidos, no início dos anos 2000, a trama acompanha um jovem motivado por uma espécie de guru. O carisma do mentor é o suficiente para mascarar as manipulações e ações de cunho duvidoso. Dwayne Johnson entrará na produção como o coadjuvante do guru, auxiliando nos golpes.

A produtora é conhecido no meio cinematográfico por levar filmes aclamados para as telonas, produções como Lady Bird, Moonlight, O Farol, Hereditário e o premiadíssimo, Tudo em Todo Lugar e ao Mesmo Tempo.

Foto Reprodução Internet