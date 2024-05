EA Adventure 2024 foi eletrizante em Capitão Poço

Com sol de 32o, o EA Adventure, maior evento de Off Road do Norte do Brasil, foi eletrizante em Capitão Poço e atraiu amantes de adrenalina vindos de várias regiões do estado e do Brasil. O evento teve abertura na noite de sábado (18), com uma vasta programação que incluiu acrobacias de bike e moto e o concurso da Rainha EA 2024, e finalizou no domingo (19), com trilhas de bike, carros, quadriciclos, UTVs e motos.

Os ciclistas deram a largada na trilha, seguidos das motos, quadri, carros e UTVs, cada modalidade com percurso diferente. Com trilhas de até 85 KM, os trilheiros puderam desfrutar do contato com a natureza através das belas paisagens do trajeto.

Cid Ornela, idealizador do evento, agradeceu a presença do público. “Foi um evento incrível, pensado e realizado para proporcionar a melhor experiência possível no Off Road e mais uma vez o público nos prestigiou com a sua presença. Somente gratidão a todos os participantes, apoiadores, equipe da organização e à minha família”, disse.

O evento também valeu pela 3a e 4a etapa do Campeonato Paraense de Enduro Regularidade.

Crédito da foto: Paulo Roberto – RÔ Comunicação