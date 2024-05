Novos espaços do Hospital Veterinário de Belém oferecem mais conforto e segurança aos pets e tutores

A Prefeitura de Belém inaugurou nesta quinta-feira, 2, a nova recepção e as salas de triagem do Hospital Municipal Veterinário Dr. Vahia. A obra, executada pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), fortalece a política de proteção animal do município, que recentemente criou a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal.

Segundo o secretário de Proteção e Defesa Animal, Danilo Alho, houve um investimento de R$ 700 mil na obra, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço oferecido aos pets, assim como garantir mais conforto aos seus tutores. “O hospital precisava de uma recepção maior, porque a anterior não comportava mais a demanda crescente de pacientes e seus tutores. Agora, vai ficar todo mundo bem acomodado no hospital, que passa funcionar com uma sala de infectologia, destinada aos animais que não podem estar junto com os outros, por causa de doenças contagiosas”, explicou.

Entre os tutores dos animais o sentimento era só de agradecimento por causa das melhorias realizadas na área do Hospital Veterinário. O universitário Lucas Salúzio, de 25 anos, estava entre eles, porque estimava ter economizado, pelo menos, R$ 1.500 com o atendimento oferecido ao seu cachorro Ozzy.

“Se esse atendimento do Ozzy fosse em um consultório para pet particular, pagaria no mínimo R$ 1.500. O custo para manter bem um animal é muito alto e para quem tem uma renda baixa, fica difícil. Estou desempregado, sou universitário, trazer o meu cachorro aqui foi muito viável, porque o atendimento foi excelente, resolvi tudo que queria, não esperei muito, as médicas foram bastante atenciosas e o espaço tá bonito e confortável”, disse Lucas, que é tutor do Ozzy, um vira-lata de 12 anos, o qual precisou de uma cirurgia.

Outro que recorreu aos serviços do Hospital Municipal Veterinário foi o autônomo Gervásio Siqueira, tutor de Pingo, o seu pet de cinco anos, que chegou em busca de avaliação. “Trouxe ele aqui por saber que vai ter um atendimento adequado. Se não fosse esse hospital público, pagaria lá fora nada menos que R$ 300,00. Fazer essa economia foi um alívio grande pra mim. Foi muito bom trazer o Pingo aqui, porque o atendimento foi excelente, então a gente só agradece”.

A obra realizada pela Prefeitura no Hospital Veterinário foi uma demanda apresentada pelos próprios moradores da capital paraense, durante as plenárias do Fórum Permanente de Participação Popular Tá Selado, atendida pela Prefeitura.

“Com a inauguração desses espçoas no Hospital Veternário, reafirmamos o compromisso com a causa animal. Mais ainda, porque Belém passa a ser uma referência nacional ao implantar uma secretaria municipal para a defesa dos direitos e da saúde animal, assim como desenvolver políticas voltadas aos cuidadores, aos tutores, ação importante para o bem-estar do animal. Parabéns aos 73 profissionais que recebem todos os elogios dos tutores que vêm aqui em busca de um serviço de qualidade para o seu pet”, comemorou o prefeito.

Texto: Márcia Lima

Fonte: Agência Belém/Foto: Diney Souza