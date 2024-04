Eficiência energética: saiba o que são os selos de consumo nos eletrodomésticos.

Equatorial Pará explica quais são os selos presentes nos eletrodomésticos.

A chamada eficiência energética é uma realidade e tem sido muito difundida na hora de comprar um equipamento novo. A prática mostra que existem alternativas na hora de garantir um bem novo e é o que muitas pessoas procuram equipamentos eletrodomésticos que consumam menos energia.

A Equatorial Pará destaca que a implementação de selos é fundamental para orientar sobre quais os impactos ambientais decorrentes do uso excessivo de energia, além de gerar economia na conta de energia elétrica dos consumidores.

Discutir eficiência energética, segundo o Analista de Relacionamento com o Cliente, João Paulo Brito, é um importante promotor para o desenvolvimento tecnológico do setor elétrico no Brasil. O objetivo, segundo ele, é fomentar a inovação, além da produção de novos produtos mais modernos e eficientes à população.

“A partir do momento em que adquirem os novos eletrodomésticos, os clientes passam a ter equipamentos de maior qualidade e que consomem menos energia. Ao mesmo tempo, a eficiência energética busca reduzir o impacto na hora do pagamento da conta de energia. É necessário investir em processos e produtos eficientes, que podem ocorrer em vários lugares, inclusive na casa dos nossos clientes”, avaliou ele.

Entendo o Selo de Eficiência Energética

O Selo Procel indica ao consumidor os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro da sua categoria, como ventiladores de teto, lavadoras automáticas e geladeiras, por exemplo. Ao comprar um eletrodoméstico e escolher aquele com o Procel, saberá que este produto consome menos energia que outro equivalente sem o selo, ocasionando economia na conta de eletricidade e acarretando menos impactos ambientais.

Já os fabricantes de produtos como lâmpadas, TVs, aparelhos de ar-condicionado, usados dentro das casas, produzem produtos cada vez mais eficientes para receberem o selo Procel. Já o Selo Conpet de Eficiência Energética é concedido a fogões, aquecedores de água a gás e carros, destacando sua eficiência energética.