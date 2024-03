Lula apela à ONU pelo fim dos ataques em Gaza: “Carnificina”

Nesta sexta-feira (1º), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou na 8ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), voltando a criticar Israel pelos ataques em Gaza.

O petista voltou a falar em “genocídio” e pediu aos membros do Celac uma moção conjunta contra o ataque. Ele também apelou ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que estava presente no evento, ao governo japonês – que passará a ocupar a presidência do Conselho de Segurança da ONU – para tomarem uma medida sobre a situação dos palestinos.

– Quero aproveitar a presença do secretário-geral da ONU, meu companheiro António Guterres, para propor uma moção da Celac pelo fim imediato desse genocídio. O secretário-geral pode invocar o artigo 99 da Carta da ONU para levar à atenção do Conselho o tema que ameaça a paz e a segurança internacional – disse Lula.

E continuou:

– Peço aos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU que deixem de lados suas diferenças e ponham fim a essa matança.

Fonte: Pleno News/Foto: Ricardo Stuckert / PR