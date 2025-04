Portel recebe creche com as presenças do governador, do ministro e do secretário de Educação

A comunidade escolar do município de Portel, no Arquipélago do Marajó, recebeu duas importantes obras na manhã de anteontem, terça-feira, 22, para impulsionar a área educacional e beneficiar, juntas, mais de 900 crianças e jovens. Com as presenças do ministro da Educação, Camilo Santana, do governador Helder Barbalho, e do secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, foi entregue a Creche Bispo Dom José Luís Azcona Hermoso.

A creche faz parte das obras entregues pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Pacto Nacional para a Retomada de Obras da Educação Básica, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A unidade, construída pela Prefeitura de Portel, é mais um avanço importante na qualidade da educação infantil na região do Marajó.

“Fico feliz de estar aqui e ver inaugurar uma obra, entregar uma creche bonita, climatizada, toda equipada, não deixando a desejar a nenhuma creche particular. Quando o Governo Federal, Governo do Estado e Prefeitura estão juntos, quem ganha é a população. E o Pará tem um grande governador. Um governador que está avançando muito na educação. É uma grande liderança, que hoje eu tenho dito que é uma liderança nacional. Tanto estão lá construindo várias parcerias importantes, novas instituições federais, novas escolas, novas creches, retomando obras também estaduais, o Programa de Escola de Tempo Integral e o Programa de Alfabetização. Estamos juntos”, destacou o ministro Camilo Santana.

TRABALHO EM CONJUNTO

O governador Helder Barbalho ressaltou que essa parceria tem o objetivo de proporcionar educação de qualidade aos habitantes do Pará.

“A educação infantil, a partir da parceria com o Governo Federal e o Governo Municipal, significa todos trabalhando juntos para promover uma educação de qualidade. Lembrar a importância de olhar pelas nossas crianças do ensino infantil, de 0 a 5 anos. São mais de 300 crianças que estarão tendo a oportunidade de, aqui, receber um bom ensino, e os pais podendo deixar seus filhos em local adequado. Portanto, quero valorizar e festejar este momento. O Governo do Estado, aqui na cidade, em breve também estará entregando a escola estadual totalmente reestruturada”, anunciou Helder Barbalho.

A unidade da rede municipal atenderá 320 crianças, de 2 a 5 anos, pela manhã e à tarde, e dispõe de salas climatizadas, brinquedoteca e sala multifuncional. O nome da creche é uma homenagem a Dom José Luís Azcona Hermoso , que morreu em novembro de 2024. O religioso, durante décadas, atuou no Marajó contra o tráfico humano e abuso sexual de crianças e adolescentes.

“A infraestrutura é importante para ter uma boa aula, para atrair o nosso aluno com as tecnologias. A gente precisa ter um espaço mais aconchegante, voltado para a criança, a educação infantil, que é a base da educação. Com certeza, a primeira infância é primordial, por isso que a gente tem investido no espaço físico, tanto na cidade quanto no interior. Acredito que com a parceria do Governo do Estado, do Governo Federal, a gente vai avançar muito na educação do município”, ressaltou o prefeito de Portel, Paulo Ferreira.

Imagens: Ray Nonato/ Delson Soares / Bruno Cruz- Agência Pará de Notícias