Em baixa, Sport e Fortaleza fazem clássico aflorado por confusões recentes

Equipes se enfrentam neste sábado (26) pela sexta rodada do Brasileirão

Ana Cristina Schwambach

Sport e Fortaleza se enfrentam neste sábado (26) pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e buscam espantar a má fase. O jogo na ilha do retiro coloca frente a frente duas equipes que estão em baixa na temporada.

Além disso, o confronto esquentou nos bastidores desde o ano passado devido a um ataque de torcedores do Sport ao ônibus da delegação do Fortaleza. O Sport foi punido com oito jogos sem torcida, além de ter sido multado.

Recentemente, outra briga envolvendo torcedores do Sport e do Fortaleza levou a mais uma punição, que o clube conseguiu reverter na justiça. Com isso, o jogo contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste teve torcida única na Ilha do Retiro.

Equipes em baixa na temporada

O Sport ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Nos cinco jogos até aqui, teve um empate e quatro derrotas, conquistando apenas um ponto até aqui e amargando a lanterna da competição.

A última vitória da equipe foi no dia 22 de março, sobre o Retrô, no jogo de ida da final do Pernambucano. Na partida de volta, o Sport perdeu, mas conquistou o título nos pênaltis.

O Fortaleza também não vive um momento muito melhor. O Leão do Pici não vence na temporada desde o dia 29 de março, quando derrotou o Fluminense na estreia do Brasileiro. De lá para cá, são seis jogos sem vencer, sem contar o confronto contra o Colo-Colo pela Libertadores, que foi suspenso.

Retrospecto do confronto

No Brasileirão, Sport e Fortaleza já se enfrentaram seis vezes e o Leão do Pici leva vantagem. São três vitórias do Fortaleza, contra apenas uma do Sport e dois empates.Ataque a ônibus e torcida única

Sport e Fortaleza se viram envolvidos em casos de violência nos últimos meses. Em fevereiro de 2024, o ônibus da delegação do Fortaleza foi atacado quando deixava a Arena de Pernambuco, na região metropolitana do Recife. Bombas, paus e pedras foram arremessadas contra o veículo por torcedores do Sport.

O ataque resultou em punição. A Segunda Comissão do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) condenou o Sport com oito jogos sem torcida como mandante em campeonatos organizados pela CBF e multa de R$ 80 mil por causa do atentado ao ônibus da delegação do Fortaleza.

Quase um ano depois, em fevereiro de 2025, brigas entre torcedores do Sport e do Santa Cruz invadiram as ruas do Recife, em Pernambuco. Imagens que circulam nas redes sociais mostram pessoas com pedaços de madeira nas mãos, correndo e se agredindo. Além disso, foram registrados disparos de fogos de artifício.

Mesmo sem ter relação direta, esse episódio de violência afetou os torcedores do Fortaleza. Isso porque, o confronto entre Sport e Fortaleza na Ilha do Retiro, pela segunda rodada da Copa do Nordeste foi com torcida única.

Sport e Santa Cruz tinham sido punidos com cinco jogos sem torcida devido à briga generalizada em Recife. Mas o Sport conseguiu reverter a decisão na justiça, o que permitiu que o jogo contra o Fortaleza tivesse torcida única.

Mateus Lotif/FEC